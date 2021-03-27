入鄉隨俗 重慶羊駝偷吃辣椒麵上熱搜

重慶喻女飼養的羊駝偷吃辣椒麵，吃到小嘴紅撲撲、一臉幸福的樣子。（視頻截圖）

一方水土養一方人，這句話放在動物身上也適用。重慶女孩養了一隻羊駝，牠因偷吃辣椒麵而上了熱搜，從視頻裡可以看到羊駝小嘴吃得紅撲撲，一臉幸福模樣。

來源：YouTube

上海熱線報導，羊駝主人喻女表示，她的羊駝除了辣椒，還愛吃芥末、洋蔥、大蒜。這些香料都有刺激性氣味，不少人尚且不能承受，但羊駝卻吃得津津有味的，網友評論「好可愛，比我還能吃辣」、「還真是入鄉隨俗，挺重慶的…」。

從視頻裡看到，這隻羊駝的吃辣本領超過許多人類，幾乎是是把辣椒麵當主食吃，有網友納悶：「羊駝不怕辣嗎？」

根據科學研究，大量食用辣椒素可以讓大腦產生一種叫內啡肽的物質，這個物質可以讓人產生興奮的感覺。不過，除了人類，哺乳動物基本上是不吃辣的，但是也有例外，如一名女孩養的紅貴賓犬也很能吃辣，包括非常辣的朝天小泡椒；另外，紅山森林公園內的靈長目動物也喜歡吃微辣食物。

科學家發現，自然界中的鳥類和昆蟲沒有味覺器官，所以它們經常食用辣椒。南京農業大學動物科技學院教授杜文興也表示，雞是可以吃辣的。

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報導稱，這從側面解釋了如果動物沒有味覺器官，感受不到辣椒素的刺激，就可以隨意吃辣椒，也許上熱搜的這隻羊駝就是如此吧，在牠口中的辣椒麵，只是精加工的棘刺植物。