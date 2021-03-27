我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

維吉尼亞海灘爆槍戰 已知9傷2死

中概股再閃崩 「知乎」在美上市首日就破發

搞噱頭？甩房貸？北京周邊「免費送房」

記者林汪靜╱綜合報導
33--網路最近出現北京周邊城市「免費送房」的訊息。（取材自新華每日電訊）
33--網路最近出現北京周邊城市「免費送房」的訊息。（取材自新華每日電訊）

網路最近出現不少北京周邊城市「免費送房」訊息，包括河北省三河市、涿州市、固安縣等地，這些熱點房價近四年來持續下降，銷量低位徘徊，有的房源出現「資不抵債」情況，購房者寧願把房子虧本「送人」也不願繼續還貸，於是發布訊息稱，接手人只需承擔剩餘貸款即可將房產免費贈送。

來源：YouTube

新華每日電訊報導，河北涿州市緊鄰北京房山，在涿州從事6年房產中介的鄭丘表示，目前涿州不少房地產已經從2017年3月時的每平米2萬多元(人民幣，下同)，下降到1萬元左右，但市場仍冷清，去年他經手成交的房源不超過20套，還大多是當地人置換；而河北高碑店高鐵附近的房價由2017年每平米超過1萬元下降到目前的6500元。

房價持續下降讓不少購房者感到焦慮。環京（環繞北京的城市）某地的房管部門表示，近兩年他們受理的投訴比之前增加不少，有的地產項目因降價較多，購房者經常聯合起來以房屋品質為由要求退房，甚至出現鬧事的情況。

除此之外，近期在網路平台，一些自媒體宣稱環京房市的房子「免費送」，接手者只需繼續幫他們償還貸款。

在北京一家網路公司工作的馬策，2017年購入一套房產，他跟風發了「免費送房」內容，但他說：「房子目前已經在住，主要是想宣洩一下情緒。」

河北大學經濟學院教授張玉梅指出，網路上的「免費送房」多是一種噱頭，接手者需要繼續承擔貸款，如果房價跌幅超過30%，對於接手者來說，購置新房的成本會更低，沒有任何實惠，基本沒有人「接盤」。

張玉梅分析，除了唐山外，河北各地房價去年都下調，北京住房市場也在回歸理性，非熱門地段房市價格在下降，環京房市受周邊區域影響較大，由於之前價格上漲過快，出現價格下降實屬正常。

還有業界人士認為，較為冷清的房地產市場和相對嚴格的限購政策，打消了地方政府依靠土地財政「吃飯」的念頭，應更加珍惜自身區位優勢發展相關產業。

北京 房價 貸款

上一則

港中小物業空置率4% 10年新高 今年新屋落成估跌12.7%

下一則

青海美協主席作品爆抄襲 專程飛天津道歉…吃了閉門羹

延伸閱讀

美國務院東亞局推文：敦促北京停止對台挑釁行為

美國務院東亞局推文：敦促北京停止對台挑釁行為
新疆棉風波 美：北京扼殺言論自由、阻礙商業道德

新疆棉風波 美：北京扼殺言論自由、阻礙商業道德
美台簽備忘錄成立海巡工作小組 北京：堅決反對

美台簽備忘錄成立海巡工作小組 北京：堅決反對
北京報復涉疆制裁 英國將召見中國大使

北京報復涉疆制裁 英國將召見中國大使

熱門新聞

美方代表團中「染紫頭髮」的翻譯人員，引發不少爭議。(視頻截圖)

中美對話餘波盪漾 美方翻譯挨批「夾帶私貨」

2021-03-21 21:02
「最美女翻譯」張京。（取材自新民周刊）

張京暴紅後…網關注「翻譯國家隊」四大女神

2021-03-23 08:00
一張題為「兩個辛丑年對比」的圖片，在中美高層戰略對話首日會議後不久刷屏。（取材自人民日報）

兩個「辛丑年」對比照刷屏微博 網：中國已不是原來的中國

2021-03-20 12:25
圖為位於上海的耐克中國總部。(中新社)

新疆棉風波NIKE也中槍 王一博切割：停止與NIKE合作

2021-03-24 22:00
楊潔篪在中美高層戰略對話中表示：美國沒有資格居高臨下同中國說話。（路透）

楊潔篪嗆美「中國人不吃這一套」 網淚喊：祖國強大了

2021-03-19 21:41
前中國外交部副部長傅瑩。圖/中國發展高層論壇

談美中分歧 傅瑩：與50年前也無法相比

2021-03-20 10:01

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
遺骸指路 公園發現 應為遭白人夫殺害華女紀夢奇

遺骸指路 公園發現 應為遭白人夫殺害華女紀夢奇
最慘斷兩半？蘇伊士運河「長榮卡關」難救的步步危機

最慘斷兩半？蘇伊士運河「長榮卡關」難救的步步危機
打疫苗沒用？完全接種者 仍可能確診

打疫苗沒用？完全接種者 仍可能確診
CDC前主任芮斐德：相信新冠病毒是從武漢實驗室流出

CDC前主任芮斐德：相信新冠病毒是從武漢實驗室流出
華裔老夫婦遇襲 出手相助公車司機：不能坐視不理

華裔老夫婦遇襲 出手相助公車司機：不能坐視不理