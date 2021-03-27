搞噱頭？甩房貸？北京周邊「免費送房」

33--網路最近出現北京周邊城市「免費送房」的訊息。（取材自新華每日電訊）

網路最近出現不少北京 周邊城市「免費送房」訊息，包括河北省三河市、涿州市、固安縣等地，這些熱點房價 近四年來持續下降，銷量低位徘徊，有的房源出現「資不抵債」情況，購房者寧願把房子虧本「送人」也不願繼續還貸，於是發布訊息稱，接手人只需承擔剩餘貸款 即可將房產免費贈送。

來源：YouTube

新華每日電訊報導，河北涿州市緊鄰北京房山，在涿州從事6年房產中介的鄭丘表示，目前涿州不少房地產已經從2017年3月時的每平米2萬多元(人民幣，下同)，下降到1萬元左右，但市場仍冷清，去年他經手成交的房源不超過20套，還大多是當地人置換；而河北高碑店高鐵附近的房價由2017年每平米超過1萬元下降到目前的6500元。

房價持續下降讓不少購房者感到焦慮。環京（環繞北京的城市）某地的房管部門表示，近兩年他們受理的投訴比之前增加不少，有的地產項目因降價較多，購房者經常聯合起來以房屋品質為由要求退房，甚至出現鬧事的情況。

除此之外，近期在網路平台，一些自媒體宣稱環京房市的房子「免費送」，接手者只需繼續幫他們償還貸款。

在北京一家網路公司工作的馬策，2017年購入一套房產，他跟風發了「免費送房」內容，但他說：「房子目前已經在住，主要是想宣洩一下情緒。」

河北大學經濟學院教授張玉梅指出，網路上的「免費送房」多是一種噱頭，接手者需要繼續承擔貸款，如果房價跌幅超過30%，對於接手者來說，購置新房的成本會更低，沒有任何實惠，基本沒有人「接盤」。

張玉梅分析，除了唐山外，河北各地房價去年都下調，北京住房市場也在回歸理性，非熱門地段房市價格在下降，環京房市受周邊區域影響較大，由於之前價格上漲過快，出現價格下降實屬正常。

還有業界人士認為，較為冷清的房地產市場和相對嚴格的限購政策，打消了地方政府依靠土地財政「吃飯」的念頭，應更加珍惜自身區位優勢發展相關產業。