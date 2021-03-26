茅台集團被爆有22假記者 發文者稱有人花14小時促刪稿

貴州茅台集團。（取材自貴州茅台官微）

微信 公眾號「不嚴肅講話」近日發文質疑茅台集團的多名「記者」身分。在這篇名為「據不完全統計，茅台有20多名假記者」的文章中指出，貴州茅台公眾號上署名所謂「記者」共計22人，但國家新聞出版署的「中國 記者網」上查詢不到這22人的資料及記者證，文章懷疑「這22人是假記者」。

紅星新聞報導，文章出爐後，有自稱是茅台集團的人士前後「溝通」14小時，「認為影響不好，希望刪稿」。對此，發文者表示拒絕。

打開貴州茅台官方微信公眾號可以看到，有大量消息來源為茅台集團融媒體中心的文章，均直接署名為「記者」。

報導說，登錄國家新聞出版署「中國記者網」查詢，確實無法查到這些人的「記者」身分。

根據國家相關規定，新聞記者證是新聞記者職務身分的有效證明，沒有國家新聞出版署頒發的記者證，署名「記者」均係違規行為。

據人民網報導，茅台集團融媒體中心於2019年4月掛牌，是在「茅台時訊」編委會、茅台廣播電視台和信息中心基礎上整合成立的茅台內部新聞媒體。茅台作為一家特大型企業，甚至還有自己的廣播電視台。

有傳播學專家指出，茅台集團融媒體中心並非新聞機構，其工作者不能以「記者」自稱，應改稱「筆者」或者直接署名。

據報導，茅台集團在其隨後更新的文章裡，對相關問題迅速作出改進。在最新文章中，此前署名為記者的趙建寧，已經不再自稱「記者」，而是署名「圖文／趙建寧」。

有意思的是，茅台集團曾經出現過一位「中國最牛記者」——袁仁國。在擔任茅台董事長期間，袁仁國曾持有消費日報社的記者證。從網上查到袁仁國的記者證照片，顯示其發證時間是2009年，2010年、2011年和2012年均做了年檢。這也意味著，袁仁國違規持有記者證長達四年。

另有評論文章指茅台融媒體中心以記者之名發布諸多「報導」，不論屬於哪種情況，或都難逃違規的嫌疑。在此情況下，茅台集團理當站出來給公眾一個說法。