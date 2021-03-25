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韓劇出現中國餃子、中國酒 韓人怒嗆：處死編劇

中國新聞組／綜合報導
韓劇「朝鮮驅魔師」劇中出現中國餃子、中國酒、中國月餅和皮蛋等畫面，引發南韓網友不滿。(取材自環球網)
韓劇「朝鮮驅魔師」劇中出現中國餃子、中國酒、中國月餅和皮蛋等畫面，引發南韓網友不滿。(取材自環球網)

韓劇「文森佐」日前因植入中國廣告陷入輿論風波後，又一部韓劇因為中國相關畫面而引發爭議。據「韓國經濟」消息，韓劇「朝鮮驅魔師」，因為劇中出現中國餃子、中國酒、中國月餅和皮蛋等畫面而引發南韓網友不滿。有極端網友甚至表示要對編劇「處以死刑」。

環球網報導，這部以朝鮮王朝太宗時期為背景的韓劇，22日首播後出現一系列爭議。除了太宗殘忍殺害無辜百姓的內容引發歪曲歷史的爭議外，劇中出現的中國餃子、中國酒、中國月餅和皮蛋等畫面也成為網友熱議的話題。有批評稱，以朝鮮時代為背景的電視劇，卻在飲食、建築等方面使用中國風格。

報導還說，青瓦台請願網站上已經出現不少要求停播「朝鮮驅魔師」的請願。韓國廣播通信審議委員會也收到1700餘件與該劇相關的投訴。報導還提到，該劇的收視率也出現了下降情況。

網絡上隨即也出現不少相關討論，有網友表示抵制該劇。還有網友甚至稱要把編劇處死。也有網友認為，此事「可以看到反中情緒有多強烈」。

隨著爭議不斷擴大，「朝鮮驅魔師」製作方對此作出回應稱，由於劇中故事發生的地點靠近邊境地區，所以就加入了「中國人會不會來往很頻繁」的想像。製作方還解釋稱，這是為了說明人物所處的地理環境是在邊境地區而設定的，完全沒有特別的意圖，還稱「在敏感時期可能會引起誤會的場面，讓大家感到不舒服，很抱歉。」

近期，多部韓劇因為植入中國廣告引發爭議。報導指出，在本月14日晚播出的熱播劇「文森佐」第八集電視劇中，女主洪車英向男主文森佐遞上一份中國品牌的「自熱式拌飯」（中文名為「自嗨鍋」），引發韓國觀眾不滿。此外，在今年1月初播放的韓劇「女神降臨」中，也植入了不少中國品牌的廣告。

韓劇「朝鮮驅魔師」劇中出現中國餃子、中國酒、中國月餅和皮蛋等畫面，引發南韓網友不...
韓劇「朝鮮驅魔師」劇中出現中國餃子、中國酒、中國月餅和皮蛋等畫面，引發南韓網友不滿。(取材自環球網)

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