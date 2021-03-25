澳洲乾草出口中國遇阻 澳媒：28企業尚未獲續期許可證

繼原木、煤炭、龍蝦等商品，澳洲乾草出口中國也遇阻礙。（取材自澳洲第一傳媒）

繼原木、煤炭、龍蝦等商品出口中國 受限後，澳洲 乾草商發現，乾草出口中國也遇到了麻煩。澳洲廣播公司（ABC）報導，自2月底以來，有28家向中國出口乾草的澳洲企業許可證開始陸續過期，但尚未得到續期。

香港01報導，澳洲最大乾草出口公司Gilmac總經理帕切特表示，大約6個月前，企業向中國海關總署申請延長出口許可，「中國海關總署已經獲知申請，回覆說他們正在研究，會和我們聯繫的。但到目前，註冊尚未被續期」。

ABC指出，乾草可能成為「中澳持續緊張貿易關係的最新受害者」，澳洲對中國的乾草出口規模約為每年35萬噸。

報導說，帕切特表示，企業許可暫時未獲延長有效期和中澳貿易形勢無關，「乾草也沒有像牛肉和葡萄酒那樣的（加徵）關稅，我覺得可能因為這是一個較小的行業，他們（中國海關總署）忙著做其他事」。

在帕切特看來，新冠肺炎疫情 造成的旅行限制可能會影響到許可證的續期，「他們有一個程序，過來檢查我們的設施，確保我們在做正確的事，我們的衛生標準沒問題，但他們沒法過來，也許這有影響」。