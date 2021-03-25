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新疆拜城5.4級地震 3死65屋受損

記者賴錦宏／北京25日電
新疆拜城發生5.4級地震，導致三人死亡，65戶房屋受到不同程度損傷，16間全部坍塌。（江蘇衛視畫面截圖）
新疆拜城發生5.4級地震，導致三人死亡，65戶房屋受到不同程度損傷，16間全部坍塌。（江蘇衛視畫面截圖）

中國地震台網中心網站消息，新疆阿克蘇地區拜城縣，24日5時14分，發生5.4級地震，震中位於北緯41.7度、東經81.11度，震源深度10.0公里。目前已知地震導致三人死亡，65戶房屋受到不同程度損傷，16間全部坍塌。

據央視新聞網，24日上午5時14分，拜城縣、阿克蘇市等地有震感，地震發生後，新疆鐵路部門立即啟動應急預案，叫停正在該區間運行的列車，並組織人員對線路設備設施進行檢查。

來源：YouTube

根據前方回傳的畫面可以看到，拜城縣老虎台鄉科克亞村有部分房屋和牲畜棚圈倒塌，地震所造成的財產損失及人員傷害情況正在統計核實當中。截至下午3時左右，地震造成三人死亡，65戶房屋不同程度受損，其中屋頂坍塌16間，地震台網共記錄到餘震十次，其中最大震級3.4級。

另據新華社，24日5時14分，新疆阿克蘇地區拜城縣境內發生5.4級地震，震中位於北緯41.70度、東經81.11度，距拜城縣城約64公里，距溫宿縣城約86公里，震源深度10公里。

據當地官方安排，阿克蘇地區和拜城縣迅速啟動應急預案，將處於危險區域的65戶278人轉移到安全地帶，加強震情監測分析，調運救災物資，全面核實災情，加強重點部位、區域隱患排查。

地震 新疆 中國

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