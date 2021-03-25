我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全球塞船「衛生紙之亂」恐上演？木漿出貨拉警報

新疆棉風波 NIKE也中槍 眾星切割「停止合作」

中國時速600公里磁懸浮列車試驗樣車 成功試跑

記者林則宏／北京25日電
中國的磁懸浮列車。(取材自微博)
中國的磁懸浮列車。(取材自微博)

中國交通運輸部今年將正式展開「京滬磁懸浮高速鐵路工程研究」，這是中國國家層面首次提出有具體線路走向的高速磁懸浮研究項目，引發外界高度關注。

港媒報導，交通運輸部24日表示，時速600公里級的高速磁懸浮列車試驗樣車已成功試跑，下一階段需要加強技術攻關，希望更進一步推進建設，早日將600公里級高速磁懸浮列車通到香港。

不少人甚至樂觀預期，京滬磁懸浮高速鐵路已經「有影」，未來一旦完工通車，時速600公里的磁懸浮列車將使上海到北京的時間大幅縮短至2.5小時以內。

中國對於磁懸浮列車的研究已經超過20年，但迄今仍只有2006年4月底通車、全長僅30公里的上海磁浮列車示範路線。

上海界面新聞指出，除了交通運輸部提出的京滬高速磁懸浮規畫研究外，不少地方政府近來也對高速磁懸浮展現高度興趣。

廣東省自然資源廳日前發布的「廣東省國土空間規畫（2020—2035年）」就提到，要預留京港澳高速磁懸浮和滬（深）廣高速磁懸浮通道。

此外，安徽、四川、海南也都有意推動磁懸浮建設。而早前已遭擱置的滬杭磁浮，在「長江三角洲區域一體化發展規畫綱要」中也再度被提出。

這次「京滬磁懸浮高速鐵路工程研究」將由交通運輸部部強國辦主管，承辦單位為中國鐵道科學研究院。但因編列的研究經費僅人民幣20萬元（約3萬美元），因此該項目應仍處於初階研究階段。

中國交通運輸部總規畫師汪洋24日在國務院新聞辦公室舉行的記者會上，在被問及京滬磁懸浮高速鐵路時表示，高速磁懸浮列車具有無摩擦、爬坡能力強、節能環保等優勢，目前大家都非常關注，有關方面也在積極開展研發工作。

汪洋說，目前中國已構建了研發、試驗、試製平台，試驗樣車也成功試跑。但下一階段仍需加強技術攻關，進一步提升技術成熟度，加強經濟性比較、運營可行性分析等。待具備條件後，才會正式推動項目的規畫建設。

中國 國務院 北京

上一則

港府：BNT問題批次疫苗 已注射15萬劑

下一則

包裝有裂痕、瓶蓋鬆脫… 港澳停打BNT疫苗

延伸閱讀

兩會觀察╱美中大氣候未定 台海小氣旋難升

兩會觀察╱美中大氣候未定 台海小氣旋難升
中國兩會將落幕 政協決議新增高度警惕台獨

中國兩會將落幕 政協決議新增高度警惕台獨
回應王毅「對台無妥協說」 陸委會：對話解分歧

回應王毅「對台無妥協說」 陸委會：對話解分歧
汪洋赴「人大台灣團」 再提九二共識 稱中有主動權

汪洋赴「人大台灣團」 再提九二共識 稱中有主動權

熱門新聞

美方代表團中「染紫頭髮」的翻譯人員，引發不少爭議。(視頻截圖)

中美對話餘波盪漾 美方翻譯挨批「夾帶私貨」

2021-03-21 21:02
一張題為「兩個辛丑年對比」的圖片，在中美高層戰略對話首日會議後不久刷屏。（取材自人民日報）

兩個「辛丑年」對比照刷屏微博 網：中國已不是原來的中國

2021-03-20 12:25
「最美女翻譯」張京。（取材自新民周刊）

張京暴紅後…網關注「翻譯國家隊」四大女神

2021-03-23 08:00
楊潔篪在中美高層戰略對話中表示：美國沒有資格居高臨下同中國說話。（路透）

楊潔篪嗆美「中國人不吃這一套」 網淚喊：祖國強大了

2021-03-19 21:41
前中國外交部副部長傅瑩。圖/中國發展高層論壇

談美中分歧 傅瑩：與50年前也無法相比

2021-03-20 10:01
寧夏固原市西吉縣一段紅衣女孩的笑容的短片在網路走紅。 （視頻截圖）

寧夏7歲女孩嫣然一笑引4500萬圍觀 網讚：長大絕對是美女

2021-03-17 10:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
第二批紓困金即日起入帳 將寄支票預付卡

第二批紓困金即日起入帳 將寄支票預付卡
圓石槍擊案 槍手進門就開槍 父女三人躲壁櫥1小時 直到警察從天降…

圓石槍擊案 槍手進門就開槍 父女三人躲壁櫥1小時 直到警察從天降…

新疆棉風波NIKE也中槍 王一博切割：停止與NIKE合作

新疆棉風波NIKE也中槍 王一博切割：停止與NIKE合作
H&M拒用新疆產品和合作 中國掀起抵制潮

H&M拒用新疆產品和合作 中國掀起抵制潮
爭搶誰先下飛機？ 洛杉磯飛鳳凰城美航旅客打架

爭搶誰先下飛機？ 洛杉磯飛鳳凰城美航旅客打架