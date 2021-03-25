中國時速600公里磁懸浮列車試驗樣車 成功試跑

中國的磁懸浮列車。(取材自微博)

中國 交通運輸部今年將正式展開「京滬磁懸浮高速鐵路工程研究」，這是中國國家層面首次提出有具體線路走向的高速磁懸浮研究項目，引發外界高度關注。

港媒報導，交通運輸部24日表示，時速600公里級的高速磁懸浮列車試驗樣車已成功試跑，下一階段需要加強技術攻關，希望更進一步推進建設，早日將600公里級高速磁懸浮列車通到香港。

不少人甚至樂觀預期，京滬磁懸浮高速鐵路已經「有影」，未來一旦完工通車，時速600公里的磁懸浮列車將使上海到北京 的時間大幅縮短至2.5小時以內。

中國對於磁懸浮列車的研究已經超過20年，但迄今仍只有2006年4月底通車、全長僅30公里的上海磁浮列車示範路線。

上海界面新聞指出，除了交通運輸部提出的京滬高速磁懸浮規畫研究外，不少地方政府近來也對高速磁懸浮展現高度興趣。

廣東省自然資源廳日前發布的「廣東省國土空間規畫（2020—2035年）」就提到，要預留京港澳高速磁懸浮和滬（深）廣高速磁懸浮通道。

此外，安徽、四川、海南也都有意推動磁懸浮建設。而早前已遭擱置的滬杭磁浮，在「長江三角洲區域一體化發展規畫綱要」中也再度被提出。

這次「京滬磁懸浮高速鐵路工程研究」將由交通運輸部部強國辦主管，承辦單位為中國鐵道科學研究院。但因編列的研究經費僅人民幣20萬元（約3萬美元），因此該項目應仍處於初階研究階段。

中國交通運輸部總規畫師汪洋24日在國務院 新聞辦公室舉行的記者會上，在被問及京滬磁懸浮高速鐵路時表示，高速磁懸浮列車具有無摩擦、爬坡能力強、節能環保等優勢，目前大家都非常關注，有關方面也在積極開展研發工作。

汪洋說，目前中國已構建了研發、試驗、試製平台，試驗樣車也成功試跑。但下一階段仍需加強技術攻關，進一步提升技術成熟度，加強經濟性比較、運營可行性分析等。待具備條件後，才會正式推動項目的規畫建設。