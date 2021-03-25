中國全民打疫苗「70%是底線」 北京採敲門動員

北京理工大學中關村校區學生23日接受新冠肺炎疫苗接種。(中新社)

中國 累計接種新冠疫苗 僅超過8000萬劑次，正發動國民全人群免費接種。多地將接種疫苗提升為重要政治任務，接種工作將進學校、進工廠、進社區；在北京 ，有小區採取「敲門動員」，「上門接種」，發放「綠色樓宇」等行動，務求提高新冠疫苗接種率。

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24日在武漢舉行的中國耐多藥結核病超短程方案研究啟動會上，復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏談到，按照數學模型計算，需要完成70%的疫苗接種，其保護率才基本達標，但是這是最低要求，接種率還應進一步提高，上不封頂。

上海市衛健委23日發布消息，25日上海將正式啟動60歲及以上人群和在滬外籍人士的新冠疫苗預約接種，張文宏表示，希望有更多市民參與疫苗接種。

據澎湃新聞，張文宏坦言，疫苗誕生至今，全球對於疫苗的爭議始終未歇。因此，對於一個新疫苗的面世，大眾有各種擔憂都是正常現象，但隨著時間推移，越來越多人接種後反饋沒有問題，也會讓更多人願意接受它。

他指出，目前，國際上的發達經濟體都在開展大規模疫苗接種，預計今年6月至9月將基本完成免疫屏障的建立，之後，世界開放，互聯互通，若中國沒有完成足夠數量的疫苗接種，將面臨很大的風險。

張文宏說，因此，疫苗作用在現階段非常重要。那麼，究竟群體中需要達到多少疫苗接種率，才能真正構建免疫屏障？他表示，按照數學模型計算，如果新冠病毒傳播數以三計算（即一名患者可傳染三人），那麼需要完成70%的疫苗接種，其保護率才基本達標。但這是最低要求，在許多情況下未必夠。

張文宏解釋，因為疫苗保護率並非百分百，如果有效率為90%，那麼接種率還應進一步提高，最好能達到80%，上不封頂。

「也有人問：不接種又怎麼樣？那我只能說，不接種就會吃虧。」張文宏直言，大眾最為擔心的是接種後不良反應，截至3月20日24時，中國累計報告接種7495.6萬劑次，接種人數正在穩步增長，目前可以基本明確，不良反應都是可以接受的。「在這個自媒體發達的時代，如果哪裡有接種後的嚴重不良反應，不是很快所有人都知道了嗎？」

他初步估計，隨著接種政策的進一步放開，未來一、兩個月內，中國或將以每天500萬以上的接種劑次增加，一個月內可接近接種兩億劑次，民眾的信心會大大增加。

另據港媒報導，中國工程院院士鍾南山相信，7月接種將達5.6億人。而根據統計，中國累計接種新冠疫苗僅超過8000萬劑次，正發動全人群免費接種，集中力量推進醫衞、交通、教育等重點行業人群接種，多措並舉推進大型商超、大型企業、大型商務樓宇等重點單位人員接種。