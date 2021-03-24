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90後浙江小伙「賣雲」 1年40萬朵賺百萬

中國新聞組／上海24日電
瑜公瑾做的雲立方。（取材自紫牛新聞）
瑜公瑾做的雲立方。（取材自紫牛新聞）

90後浙江小伙瑜公瑾是雲朵愛好者，他在網上建立觀雲社群，分享雲朵美照。2019年，他想把稍縱即逝的雲保存得更久一些，在網上學習用環氧樹脂等材料製作透明的「雲立方」，開始創業賣「雲朵」，目前已賣出三、四十萬朵「雲」，加上其他周邊售賣，年收入過百萬人民幣（逾15萬美元）。

紫牛新聞報導，瑜公瑾畢業於浙大物理系，畢業後成了一名北漂。他說，2015年的一天，偶然抬頭看到窗外，有非常漂亮的火燒雲，特別震撼，之後就對雲朵著迷了。熱愛攝影的他把拍攝的雲發到網上，還組建觀雲社群。短短一年，社群從最初的100人，增加到1萬5000人。

瑜公瑾說，2019年，他突發奇想，想把稍縱即逝的雲朵保存得更久一些，於是在網上查資料，學習用環氧樹脂等材料，將雲朵嵌在透明的立方體裡面。這些雲朵，有的是用滴膠做的，有的是用特殊棉絮捏成雲朵造型，鑲嵌在滴膠裡。

據報導，「雲立方」的製作工序很複雜，需要設定好模具、調配材料、配色、抽真空、晾乾…，需要不間斷地忙活四、五個小時。滴膠完成後，需要讓它自己凝固，「小的'雲立方'總共約耗時兩天，大的就需要四五天。」

去年，他辭去北京的工作，開始創業開網店賣雲朵周邊，沒想到生意還不錯，尤其是每逢節日，訂單特別多。

運營、產品策畫、文案、包裝的形式都是瑜公瑾一手操辦。不僅如此，他還專門製作AI小程序，給雲彩拍個照就能知道關於雲的相關知識和科普。

瑜公瑾製作的「雲立方」每個售價20元左右，一套售價接近200元，店裡除了售賣「雲立方」，還有「雲朵日曆」「雲朵書籤」、「月亮立方」等周邊產品。來店裡購買產品的顧客，有年輕的情侶，也有初為人母的媽媽，還有埋頭學習，想藉雲朵放鬆心情的學生，「他們有的買雲朵用來表達愛意，還有些人是為了治癒自己。」

報導說，有顧客給他留言：「感謝它們陪伴我坐月子的艱難時刻，每天透過陽光看看，心情會變好。」還有顧客說：「太幸運，我把天空收回了家。」

瑜公瑾。（取材自紫牛新聞）
瑜公瑾。（取材自紫牛新聞）
瑜公瑾做的雲立方。（取材自紫牛新聞）
瑜公瑾做的雲立方。（取材自紫牛新聞）

社群 北京 攝影

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