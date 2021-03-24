夢想「嫁給世界」 80後大連女穿婚紗環球旅行

王菲在義大利。（取材自山東商報）

80後大連姑娘王菲 ，因為看不慣「大齡剩女」標籤，花4年時間穿婚紗環球旅行，完成「嫁給世界」的夢想，用實際行動表達未婚「小姐姐」也可以擁有自由、快樂和愛。

山東商報報導，從去年起，為了得到父母的理解，她帶著原本不支持她想法的父母一起自駕 遊，一年間走了十幾個城市，在彼此磨合中得到認同。

王菲與父母一同在中國自駕遊。（取材自山東商報）

報導指出，1988年出生的王菲，在北京 一家廣告公司就職。4年前，她無意中看到了一則關於「大齡剩女」的廣告。王菲對廣告中展現的「剩女生存現狀」非常不認同。於是，熱愛旅行的她萌生了一個想法：不如就穿著婚紗環遊世界，和世界各地的標誌性風景合影，讓「嫁給世界」這個計畫更有儀式感。

讓她意外的是，老闆非常喜歡和欣賞她的方案，認為這種想法很有創意和魄力。於是，順利的拿到假期後，她便帶著自己北漂5年的積蓄，租好婚紗，踏上了「嫁給世界」的旅行。

王菲在法國。（取材自山東商報）

不知不覺，4年中王菲已經走過亞歐美三大洲的30多個城市；「嫁給世界」計畫執行了不到一年，王菲的積蓄就已經快花光了，她只能靠周末或假期拼湊的旅行，也讓她感到時間很緊張。正巧這時她的旅行遊記在視頻網絡平台上也擁有不少粉絲，多家品牌贊助商向她拋出橄欖枝，可以為她提供部分旅行經費。有了資金支持，王菲乾脆來了個「裸辭」，更加專心致志地執行自己的環遊計畫。