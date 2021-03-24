湖南22歲女帶4歲弟弟上班「為他治病」 被誤會是母子

照顧弟弟花去田曉燕大部分時間。（取材自今日女報）

離湖南長沙嶽麓山大學城不遠的一家頗具規模的藝術培訓學校，田曉燕是這裡最年輕的樂理老師；此外，她還有一個引入注目的特點──總是帶著四歲的弟弟一起上班，只為了讓弟弟克服病症，接觸社會。

瀟湘晨報報導，田曉燕的弟弟小可在兩歲時被檢查出患有「孤獨症譜系障礙」，語言發育相對滯後。「我查詢了很多資料，發現這個病的治療是非常需要耐心的，大多數患者一輩子都沒有走出自己的世界。」田曉燕說，「但我一直相信，弟弟會好起來。」

2020年6月，同時獲得音樂學和行政管理雙學位的田曉燕畢業，應聘上長沙嶽麓山大學城這家藝術培訓學校，並在11月將弟弟從老家張家界帶到長沙，讓他跟著自己上下班，以便引導弟弟適應社會。

22歲的田曉燕帶4歲弟弟上班。（取材自今日女報）

「為了照顧我和弟弟，學校給了我們一個獨立的房間，而且一日三餐都免費。」田曉燕說。該校孫校長說，田曉燕雖然才入職，但工作認真，學生和老師都很喜歡她。「如今小可在我們學校也幾個月了，我們都把他當做自己的孩子一樣，大家有時間就陪他玩，希望他能漸漸融入我們的生活。」

為了弟弟，性格開朗的田曉燕也犧牲了個人生活：「不上班的時候，我的時間都給了弟弟，很多不瞭解的人，還以為弟弟是我的孩子，最開始我也有些尷尬，但慢慢地就無所謂了。我媽年紀會越來越大，對弟弟，我是永遠不會放棄的!」