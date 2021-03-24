呼吸就能接種…康希諾「吸入用」疫苗 獲批臨床試驗

康希諾「吸入用」疫苗獲批臨床試驗 。(路透)

本報系聯合報報導，中國 再增加一款新冠疫苗 獲批臨床試驗，康希諾生物23日在港交所發布公告，表示和中國軍事科學院軍事醫學研究院合作開發，為吸入用重組新型冠狀病毒疫苗（5型腺病毒載體），已獲得中國國家藥品監督管理局藥物臨床試驗批件。

據了解，吸入式疫苗，是使用者僅需透過呼吸就能「接種」。中國證券報報導，吸入用重組新冠疫苗與2月25日獲得附條件批准上市的重組新冠疫苗疫苗（5型腺病毒載體）的毒種、細胞庫、原液生產工藝、製劑生產工藝、製劑配方等均相同，僅在使用時採用霧化吸入免疫專用裝置進行免疫。

霧化吸入方式是採用霧化器將疫苗霧化成微小顆粒，透過呼吸吸入的方式進入呼吸道和肺部，提供黏膜免疫、細胞免疫和抗體三重保護，預防新冠病毒感染。

同時，由於使用霧化吸入方式免疫，無需打針，不僅更安全，未來疫苗的可及性也將會更高。

香港經濟日報報導，目前全球已經獲得緊急使用權或有條件上市的新冠疫苗都是肌肉注射，不過康希諾生物吸入用新冠疫苗，並非全球首次進行非肌肉注射式新冠疫苗的研究。

2020年9月，由廈門大學、香港大學、北京萬泰生物共同研製的鼻噴流感病毒載體新冠疫苗正式啟動臨床試驗，根據萬泰生物2020年底發布的公告，該研究目前已進入二期臨床試驗。

另據觀察者網報導，中國外交部網站消息，中國國務委員兼外長王毅 22日應約同巴基斯坦外長庫雷希通電話。

庫雷希代表巴基斯坦政府和人民熱烈祝賀中國成功召開全國兩會。庫雷希還向王毅介紹了巴方抗擊第三輪疫情情況，希在採購中國疫苗方面繼續得到中方支持。

王毅表示，中方決定再向巴方提供一批疫苗援助，並繼續把巴基斯坦作為疫苗援助和出口的優先方向。庫雷希感謝中方的無私幫助。