110年前學霸筆記圖文翔實 被送回川大收藏

吳思誠詳細記載學習手工科的教授要旨，字跡工整，圖文翔實。（取材自紅星新聞）

四川大學校友總會日前表示，已有110多年歷史的吳思誠「通省師範學堂」《手工》課堂筆記目前已回到四川大學，被檔案館收藏。

紅星新聞報導，據吳思誠二女兒吳誠荃回憶，她曾見過父親那張兩側有龍的四川通省師範學堂畢業證，時間是清宣統年。而這份筆記是父親19歲至20歲在通省師範學堂讀書時作的，授課教師是日本 教員「大島弘公」。吳誠荃說聽母親講，父親的老師大島弘公說一口流利的中國 話，很喜歡吳思誠，曾將他親手製作的竹製筆筒送給吳思誠。

據報導，在這份已有百年歷史的筆記中，吳思誠詳細記載學習手工科的教授要旨，不僅書面整潔，字跡工整，更圖文翔實，鮮活生動地還原當年學習的內容，遙遠深厚的歷史氣息撲面而來。

吳思誠，名開華，字實秋，別號思誠、士修，生於清光緒16年（西元1890年4月6日），卒於西元1940年10月22日午時。

據了解，吳思誠從通省師範學堂畢業後在彭縣普照寺中學任教，隨後在成都多個小學任教，成家後又在當時新繁縣的數所學校任教，擔任過中華全國總工會四川分會新繁支會會長、中華平民教育 促進會新繁分會董事長、新繁縣晏陽初平民學校校長職務，是四等文杏章獲得者。

吳思誠外孫吳再洪（四川大學哲學系81級學生）透露，外婆劉華芝還是著名作家艾蕪的母親的堂四妹，年幼的艾蕪曾接觸過吳思誠。正如艾蕪在《我的幼年時代》第59篇（見《艾蕪全集》第11卷第107至108頁）裡記述的，「吳實秋正帶有一份新出的《直覺》在身邊，沒和人談話的時候，就要摸出來看。」「經過這一回的談話，吳實秋還把他帶來的《直覺》送給了我。」上世紀70年代末，吳誠荃去看望住在成都紅星中路二段新巷子19號的艾蕪時，他還滿懷深情地稱讚說：「四姨父是一個了不起的教育家。」