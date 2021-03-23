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當高級翻譯多難？ 語言、智慧、心理並重

中國新聞組／北京23日電
外交學院王燕教授做客中國政法大學名家論壇，探討如何成為一名合格的翻譯。（取材自科研處外國語學院）
外交學院王燕教授做客中國政法大學名家論壇，探討如何成為一名合格的翻譯。（取材自科研處外國語學院）

在「最美翻譯」張京實力圈粉後，女翻譯們學霸背景讓網民好奇「成為外交部的翻譯人員有多難」？外交學院的高級翻譯老師王燕透露，「需要的時候在身邊，不需要的時候看不見」的翻譯不是英語好就可以的，翻譯人員還需熟悉外交業務及擁有良好的心理素質。

參考消息報導，外交部翻譯室是負責中國領導人重要外事活動翻譯工作的骨幹力量。這裡集結了英、法兩個語種的高級翻譯人才，大約7、80人。前翻譯室副主任許暉曾向外界透露，這支高級翻譯隊伍平均年齡只有31歲，其中女姓占全體人數70%。

外交學院的高級翻譯老師王燕表示，在她的學生中，例如被譽為前任總理溫家寶「首席翻譯」的張璐，以及張京都是在上學時就成了佼佼者。這不僅是指她們在各類英語比賽、翻譯大賽中成績優異，更包括個人綜合素質全面，如遇事不慌亂、淡定，知識面豐富，氣質嫻雅等。

王燕指，高級翻譯「不是光英語好就可以的」，譬如曾為前任總理朱鎔基擔任翻譯的朱彤，在校成績處於中上等，但外交學院老師發現朱彤講話簡短幹練、不囉嗦、咬字清楚，談吐令人舒適，具備成為高級翻譯的潛力。

報導指出，王燕說，外交部選拔高級翻譯主要看重三點，「一是踏實的語言基礎、優秀的語言能力；二是熟悉外交、外事業務；三是綜合能力，良好的心理素質」。

王燕又表示，出色的高級翻譯不一定是帥哥美女，只不過近年來學院培養的高級翻譯人才本身外形條件也比較出色，加之媒體的放大，因此受到外界追捧。

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