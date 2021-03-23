中國核潛艇第一任總設計師 彭士祿96歲辭世

中國工程院院士彭士祿22日在北京逝世。（取材自南方都市報）

中國 核潛艇第一任總設計師、核動力專家、中國工程院院士彭士祿22日在京逝世，享年96歲。彭士祿是中國核動力領域的開拓者和奠基者之一，主持設計建造中國第一座核潛艇陸上模式堆、成功研製第一艘核潛艇。他曾任廣東核電建設指揮部總指揮，為大亞灣核電站工程做出了突出貢獻。

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綜合南方都市報、環球人物報導，彭士祿生於1925年，是中國農民革命運動先導者彭湃的次子。1922年7月，彭湃在廣東海豐的農民運動失敗被殺害，當時不到4歲的彭士祿，經歷了常人難以想像的童年。

1951年，彭士祿通過考試出國留學。1956年，他從莫斯科化工機械學院畢業，後又在莫斯科動力學院核動力專業進修。

1958年底，中國開始核潛艇研製。然而，蘇聯以技術複雜、中國不具備條件為由，拒絶為研製核潛艇提供援助。毛澤東批示「核潛艇，一萬年也要搞出來」。彭士祿和同事們深受鼓舞，迅速投身到核潛艇研製中。

據報導，1970年8月30日，彭士祿領軍建造的中國第一座潛用核動力裝置陸上模式堆首次達到設計滿功率。12月26日，中國第一艘核潛艇「長征一號」被推向大海，艇上的4.6萬個零部件全部由中國自主研製，沒有用國外的一顆螺絲釘。中國成為世界上第五個擁有核潛艇的國家。

因為核潛艇研製工作的特殊性，彭士祿隱姓埋名30年。直到1991年4月，中國核潛艇的誕生歷程被撰寫，彭士祿的事蹟才為人知曉。

報導說，在研製建造核潛艇的同時，彭士祿還推動了中國核電站的建設。20世紀80年代，彭士祿從軍工轉入民用領域，在擔任大亞灣核電站籌建初期總指揮期間，提出了大亞灣核電站的投資 、進度、質量三大控制的重要性及具體措施，為大亞灣核電站建設打下了良好基礎。

由於在中國核動力領域的卓越貢獻，彭士祿當選中國工程院首批院士。晚年的彭士祿回憶往昔，他說：「我這一輩子只做了兩件事，一是造核潛艇，二是建核電站。」