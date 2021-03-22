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禁強吻新娘伴娘 山東打「婚鬧」公告火了

中國新聞組／北京22日電
曾有親友在婚禮中將公婆與新郎用膠帶綁了一起掛在樹上，引來網民批評。（取材自微博）
曾有親友在婚禮中將公婆與新郎用膠帶綁了一起掛在樹上，引來網民批評。（取材自微博）

各地婚鬧的行為愈來愈誇張，為了打擊惡俗婚鬧，山東鄒平日前規定，嚴禁在婚慶中「強行親吻、摟抱或採取其他方式，侮辱、猥褻新娘、伴娘」。消息一出，不少網友拍手叫好。

法制網報導，公告指出，為堅決杜絕各類惡俗鬧婚現象的發生，禁止以下行為：

一、強制新郎、新娘及其他人員脫衣服、套鎖鍊或進行捆綁。

二、強制新郎及其他人員穿戴佩戴有傷風化的服飾、標識標牌的。

三、強行親吻、摟抱或採取其他方式侮辱、猥褻新娘、伴娘的。

四、強行在新郎、新娘及其他人員身上塗抹、撒潑異物的。

五、強制新娘、新郎或其他人員在婚慶活動中進行有傷風化或有辱人格的不雅表演的。

六、蓄意或以營利為目的剪輯製作低俗婚鬧視頻、圖片、文字等並通過網絡進行散佈、傳播造成嚴重社會影響的。

七、其他妨礙社會管理及擾亂公共秩序的行為。

根據公告，違者由公安機關視情節依法予以治安處罰，構成犯罪的追究刑事責任。

網友表示「其實他們不是不懂猥褻違法，他們只是藉著婚禮的掩蓋行不軌之事，他們覺得受害人會礙於人情 不會計較一些低俗的婚鬧，確實令人髮指」、「猥褻侮辱本身就是違法的，還需要出規定畫重點」。

公安

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