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23歲重機女神 竟擁8豪宅7夢幻跑車

中國新聞組／北京22日電
痞幼有「重機女神」之稱。（取材自微博）
痞幼有「重機女神」之稱。（取材自微博）

23歲的抖音美女「痞幼」不但臉蛋甜美、身材火辣，熱愛騎重機的她有著「重機女神」的封號。最近，「痞幼」被起底家財雄厚，不僅擁有多棟千萬豪宅，還有六、七輛名貴跑車，引起外界一陣熱烈討論。

來源：YouTube

香港01報導，「痞幼」騎重機已有7年時間，常在網上分享日常生活，在抖音相當活躍，微博也有127萬人追蹤。近日被踢爆她的身世驚人，在北京有一棟價值約3000萬（人民幣，下同，約460萬美元）的豪宅，海南島三亞也有8棟別墅，收藏的重型電單車包括2輛Ducati、Suzuki太子、BMW S1000RR、YAMAHA R6、KAWASAKI ZX1000rr、隆鑫150、KAWASAKI新款等等。

痞幼憑美貌及電單車技術爆紅。（取材自微博）
痞幼憑美貌及電單車技術爆紅。（取材自微博）

這些車款都堪稱是夢幻名車，加總起來也要數百萬元，連帶房產算起來，身家粗估就有近億，此外，她的愛貓據傳一隻也要價數十萬，奢華生活令人驚訝不已，更有人笑虧她當網紅只是打發時間，不想做的話隨時都能繼承家業。

痞幼在抖音有700萬人追蹤，過去曾被網友踢爆當過情趣內衣模特兒，不雅照在網路上瘋狂流傳，事後她硬起來嗆：「我喜歡什麼樣的衣服是我的自由，有這個閒工夫多關心國家大事，不要利用別人美麗的照片去營造事件並且去傳播。」

痞幼有「重機女神」之稱。（取材自微博）
痞幼有「重機女神」之稱。（取材自微博）

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