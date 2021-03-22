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睡不著…中國3億人有睡眠障礙

中國新聞組╱北京22日電

3月21日是世界睡眠日，世界衛生組織的調查顯示，全球27%的人有睡眠問題，睡眠障礙已成威脅世界公眾的突出問題。在中國，睡眠研究會等機構近日發布「2021年運動與睡眠白皮書」顯示，目前中國有超3億人存在睡眠障礙。而運動人群失眠困擾比例僅為10%，顯示運動有助於解決睡眠困擾。

央視新聞報導，上述白皮書在全中國31個省份收集樣本，針對運動人群睡眠現狀進行了調查。調查顯示，有27%的人運動是為了助眠，適量運動有助於提升睡眠受到高質量睡眠運動人群的認可。從地域來看，運動人群中以廣東運動人數最多，並且睡眠充足位列各省第一。

從收入和職業來看，月收入3000元人民幣及以下的人，平均每天睡8.19個小時，而月收入25001元至30000元的人平均每天僅睡7.73個小時。律師、企業高管和醫生這三類職業人群經常因加班而晚睡。56%的互聯網用戶表示自己有睡眠問題，工作壓力成影響睡眠質量的首要因素。

另據光明日報報導，在剛剛閉幕的兩會上，睡眠問題也是兩會代表熱議的問題之一。有代表提出，因為學習造成大部分青少年有嚴重缺覺的問題。提高青少年的睡眠時間，對身心健康發育和學業成績提高更有意義。

中國醫師協會睡眠醫學專業委員會顧問陸林院士表示，他們在健康中國行動中有一個倡議，強調保證成人睡夠7~8個小時，高中生睡夠8個小時以上，初中生睡夠9個小時以上，小學生睡夠10個小時以上，但「我們國家70%的人做不到」。

中國 兩會 失眠

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