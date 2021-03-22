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浙江酒店推「一鍵哄睡」服務 90後女生顧客居多

中國新聞組／北京22日電
浙江酒店推出一鍵哄睡服務，助眠師淘汰率90%。（取材自北青網）
浙江酒店推出一鍵哄睡服務，助眠師淘汰率90%。（取材自北青網）

中國有超過3億人存在睡眠障礙，也催生了周邊的「睡眠產業」。據統計，中國已有超2500家睡眠相關企業，有酒店推出「一鍵哄睡」服務，顧客以90後女生居多；還有專屬的「哄睡師」、收費從每小時幾十元到幾百元不等的各種「哄睡」的App、明星哄睡服務，甚至號稱「一噴秒睡」的助眠神器。

環球網報導，天眼查專業版數據顯示，中國有超2500家企業名稱或經營範圍含「助眠、失眠、睡眠」，其中61%為公司型態，34%為個體工商戶。廣東的睡眠相關企業最多，超過800家。其次為北京，有超過500家。

「包睡」服務花八門

業者推出的各種「包睡」服務也五花八門。36氪、都市快報報導，例如浙江某酒店推出了一鍵哄睡服務，由助眠師進行，通過酒店電話，進行語音睡眠引導、講童話故事、音樂療癒等方式促進客戶睡眠。工作人員稱，酒店助眠師經過層層選拔，淘汰率90%，要求聲音磁性又溫柔。助眠師王毅伯表示，目前都是90後女生居多，主要是通過語言引導客戶放鬆入睡。

新京報引述一位有著音樂演奏和醫學雙重學歷背景的「哄睡師」Richard表示，他偶然間觀看了一段印度按摩師的視頻，類似理髮的聲頻讓人瞬間放鬆下來引起他的好奇，他開始使用中文錄製ASMR（Autonomous sensory meridian response）視頻，透過直播助人入睡。

Richard說，這種通過視覺、聽覺、觸覺等刺激引起的情緒生理反應，不少聽眾認為有助放鬆和促進睡眠。但ASMR也曾引發質疑。

此外，近年有越來越多App推出「哄睡」服務。一些軟件對用戶開放哄睡服務，連麥的價格從每小時幾十元到幾百元不等。2017年，一個「哄睡」小程序以及App，還專設明星哄睡模塊，萬茜、龔俊、趙露思、任嘉倫、劉宇、李沁等通過音頻的方式哄人入睡。但有些不乏色情內容。

新華社報導，市場上則出現各種助眠「神器」，從褪黑素、助眠香薰等傳統商品，到冠上「黑科技」的睡眠噴霧、睡眠音響等，號稱「3秒入睡、10分鐘深眠」、「一噴秒睡」等，有的暗藏陷阱。

專家表示，「秒睡」的噴霧劑、香薰可能含有吸入會使人昏迷的麻醉劑，而助眠音樂音頻中次聲波可能傷身。若有失眠問題，建議還是找專業的醫療人士諮詢和治療。

中國「90後」睡眠危機成商機，產業規模驚人。（取材自中新網）
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