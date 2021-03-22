中國60歲以上長者 將大規模打新冠疫苗

中國將為60歲以上人群大規模接種新冠疫苗，圖為中國地質大學師生接受疫苗接種。（中新社）

中國 疾控中心副主任馮子健昨天表示，將考慮根據不同國家疫苗 接種情況和疫情實施差異化的簽證發放、班機和入境人員數量管控政策。此外，中國也將大規模開展60歲以上老年人群的疫苗接種。而針對日前西安發生接種疫苗後仍感染的本土病例，中國疾病預防控制中心主任表示，可能需補第三針。

中國國務院 聯防聯控機制昨舉行發布會，會中透露上述訊息。馮子健表示，中國將繼續嚴格實施遠端防控措施，做好入境人員的衛生檢疫、集中隔離觀察和核酸檢測，暫不對疫苗接種者免除檢測和隔離的措施。

中國國家衞健委疾控局巡視員賀青華則表示，中國部分地區在充分評估健康狀況和被感染風險之後，已經展開為60歲以上、身體狀況比較好的年長者接種新冠疫苗。在臨床試驗取得足夠安全性、有效性數據以後，「我們將大規模開展60歲以上老年人群的疫苗接種」。

中國國家衞健委新聞發言人米鋒指出，截至3月20日，累計新冠疫苗接種7495.6萬劑次。

另外，北京日報報導，國務院聯防聯控機制昨日就新冠疫苗安全性及有效性等情況舉行發布會。北京科興公司品牌與公共關係總監劉沛誠稱，目前未監測到老年人接種疫苗後相關的異常情況。

劉沛誠指出，大部分國家都將60歲以上長者列為優先接種人群，部分國家甚至從最高年齡人群開始接種。從國內第一、二期臨床老年人組接種的情況，以及境外大規模使用反饋的情況而言，老年人群體中接種的疫苗不良反應發生率比較低，與成人組的情況比較類似。

此外，央視新聞報導，針對日前的西安市第八醫院封閉隔離病區劉姓檢驗師接種新冠疫苗後仍感染，中國疾病預防控制中心主任高福表示，「打了疫苗以後體內產生抗體，但病毒感染在呼吸道，體內抗體可能對防止呼吸道感染不那麼好，這是一種可能；少數人屬於新冠疫苗接種不反應者，由於新冠疫苗剛剛開始接種，不反應人群的占比還沒有統計出，這也是一種可能；第三種可能是打了兩針滅活疫苗，抗體滴度不夠，可能需要補第三針。」

澎湃新聞報導，鍾南山院士近日透過視頻發表學術報告，指出對疫苗的評價要全面考慮，保護率是一個方面，還要看保護率時間長不長，是否具有很好的性價比，是否易於運輸、儲存。鍾南山表示，一個好的疫苗不是一兩年就能夠研發出來的，需要若干年才能找出比較理想的疫苗。