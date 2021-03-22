楊潔篪「戰狼」爆紅 唱評彈視頻曝光…網讚鐵漢柔情
中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪在上周的中美高層戰略對話上，一改以往溫和的作風，變身「戰狼」向美方發表超時嗆聲發言，讓他受到中國網民吹捧，而他過去曾演唱蘇州評彈的視頻也被翻出，不少網民讚他「鐵漢柔情」、「多才多藝外交家」。
「美國沒有資格居高臨下同中國說話，中國人不吃這一套！」楊潔篪的這句話不但成為中國流行金句，他2005年擔任外交部副部長時，在一次公開活動中演唱蔣月泉著名篇子「庵堂認母」的視頻也被網民翻出流傳。
根據視頻內容，楊潔篪在秦建國、蔣文兩位弦子、琵琶的伴奏下演唱「世間哪個沒娘親？可憐我卻是個伶仃孤苦人。若不是一首血詩我親眼見，竟將養母當親生；16年做了夢中人……」，唱完後還獲得全場熱烈掌聲。
綜合媒體報導，楊潔篪曾在接受「評彈票友」訪問時表示喜愛評彈藝術，從小就跟著祖父聽評彈，擔任駐美大使期間，也會靠聽評彈來放鬆身心，因此帶了一堆評彈光盤、音帶赴美。
網民看了視頻後紛紛留言稱「能屈能伸，又儒雅又可愛，載入史冊的外交官」、「不要以為當官的只會喝茶看報紙講官話」，也有人說他的名字「篪」就是一種古代的竹管樂器。
來源：聯合影音
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