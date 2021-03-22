楊潔篪「戰狼」爆紅 唱評彈視頻曝光…網讚鐵漢柔情

中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪2005年唱評彈的視頻在網上流傳。（視頻截圖）

中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪 在上周的中美高層戰略對話上，一改以往溫和的作風，變身「戰狼」向美方發表超時嗆聲發言，讓他受到中國 網民吹捧，而他過去曾演唱蘇州評彈的視頻也被翻出，不少網民讚他「鐵漢柔情」、「多才多藝外交家」。

「美國 沒有資格居高臨下同中國說話，中國人不吃這一套！」楊潔篪的這句話不但成為中國流行金句，他2005年擔任外交部副部長時，在一次公開活動中演唱蔣月泉著名篇子「庵堂認母」的視頻也被網民翻出流傳。

根據視頻內容，楊潔篪在秦建國、蔣文兩位弦子、琵琶的伴奏下演唱「世間哪個沒娘親？可憐我卻是個伶仃孤苦人。若不是一首血詩我親眼見，竟將養母當親生；16年做了夢中人……」，唱完後還獲得全場熱烈掌聲。

綜合媒體報導，楊潔篪曾在接受「評彈票友」訪問時表示喜愛評彈藝術，從小就跟著祖父聽評彈，擔任駐美大使期間，也會靠聽評彈來放鬆身心，因此帶了一堆評彈光盤、音帶赴美。

網民看了視頻後紛紛留言稱「能屈能伸，又儒雅又可愛，載入史冊的外交官」、「不要以為當官的只會喝茶看報紙講官話」，也有人說他的名字「篪」就是一種古代的竹管樂器。

來源：聯合影音