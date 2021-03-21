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三星堆考古新發現 金面具重現 6座祭祀坑出土500餘文物

記者戴瑞芬／北京21日電
本次三星堆遺址祭祀區考古發掘出土的鳥型金飾片。(新華社)
本次三星堆遺址祭祀區考古發掘出土的鳥型金飾片。(新華社)

被稱為20世紀人類最偉大考古發現的「三星堆」遺址，20日在四川成都發布最新考古挖掘成果，在六座「祭祀坑」總共出土重要文物500餘件。其中最受關注的是金面具殘片。

來源：YouTube

京報網報導，四川省文物考古研究院、三星堆遺址工作站在發布會上指出，新發現六座三星堆文化祭祀，現已出土金面具殘片、鳥型金飾片、金箔、眼部有彩繪銅頭像、巨青銅面具、青銅神樹、象牙、精美牙雕殘件、玉琮、玉石器等重要文物500餘件。

大公報報導，中國國家文物局副局長宋新潮指出，三星堆遺址考古成果充分體現了古蜀文明、長江文化對中華文明的重要貢獻，是中華文明多元一體發展模式的重要實物例證。

最受矚目的是五號祭祀坑中出土了大量的黃金製品，其中最獨特的是發掘出了金面具。三星堆遺址考古發掘隊副領隊、四川大學考古文博學院教授于孟洲指出，三星堆遺址的五號坑面積只有三平方米左右，是所有坑裡最小，卻是出土金器最多的一個坑，備受關注的金面具就是從這裡出土的。

三星堆遺址祭祀區考古發掘領隊雷雨說，「根據目前所發現的半張面具推測，這件黃金面具完整的重量應該超過500g。」如果能發現完整的黃金面具，那這將不僅是所發現的同時期最大的黃金面具，還將是所發現的同時期最重的金器。

而三號坑尚未完全出土的頂尊跪坐人銅像，可能是未來的國寶級文物。雷雨說，頂尊跪坐人銅像表現了古蜀人將中原地區青銅文化為我所用、進行天馬行空改造的風格。

在科技力量加持下，4號「祭祀坑」的黑色灰燼中則提取到了肉眼不可見的絲綢製品殘留物。專家表示，「這是非常重要的發現，說明古蜀是中國古代絲綢的重要起源地之一。這種『看不見』的成果，更加來之不易。」

三星堆遺址位於四川省廣漢市西北的鴨子河南岸，1986年夏季磚廠工人在挖坑時，在距地下兩米深意外露出十多件石器玉石，揭開塵封的三星堆古文明。雷雨表示，根據目前的發現與研究，三星堆文化的年代距今4000年延續至距今3200年，即夏商時期。

考古學家認為，三星堆遺址代表長江文明之源，昭示了長江流域與黃河流域一樣，同屬中華文明的母體。

從歷年出土文物均有毀壞的痕跡表明，三星堆文化末期發生重大變故。但在3000多年以前，三星堆王國何以消亡，原因眾說紛紜，包括外族入侵、洪水災變，難解三星堆文明消失之謎。

三星堆考古這次發表重大新發現，四川省文物考古研究院、三星堆遺址工作站站長雷雨表示，進一步證實三星堆文化核心分布範圍位於成都平原，影響範圍北至漢中等地乃至渭河流域，南至雲貴高原邊緣及越南北部。

三星堆博物館裡的「戴金面罩青銅人頭像」。該文物於1986年從三星堆二號「祭祀坑」...
三星堆博物館裡的「戴金面罩青銅人頭像」。該文物於1986年從三星堆二號「祭祀坑」出土。(新華社)
三星堆遺址考古發掘現場五號「祭祀坑」出土的殘缺的金面具。(新華社)
三星堆遺址考古發掘現場五號「祭祀坑」出土的殘缺的金面具。(新華社)
文物考古專家在三星堆遺址考古發掘現場查看三號「祭祀坑」。(新華社)
文物考古專家在三星堆遺址考古發掘現場查看三號「祭祀坑」。(新華社)

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