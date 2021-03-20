雲南規定愛滋病患須告知另一半 網讚：應全國推廣

紅絲帶是防治愛滋病的國際性標誌。（新華社）

雲南省日前施行新修訂的「雲南省愛滋病防治條例」，明定感染者應將染病事實及時告知配偶或性伴侶；如果本人不告知，醫療衛生機構有權代為告知。「條例」還規定不履行告知義務的會依法追究刑事責任。消息一出引發熱議，不少網友紛紛留言表示支持，「應全國推廣」。

工人日報報導，雲南省人大教科文衛委員會主任委員和紅梅指出，新修訂的「條例」強化愛滋病預防控制，對不同人群採取相應的綜合干預措施、高危人群管控、遵循「知情不拒絕」原則擴大檢測 範圍等進行規定；強調愛滋病防治的宣傳教育。

對於「雲南省愛滋病防治條例」是否與國務院 的「愛滋病防治條例」有衝突？雲南省人大常委會法工委行政立法處處長黃旭東表示，國務院「條例」規定：未經本人或其監護人同意，任何單位或個人不得公開愛滋病病毒感染者、愛滋病病人及其家屬的姓名、住址、工作單位、肖像、病史資料以及其他可能推斷出其具體身分的信息；所以，國務院「條例」只是禁止公開信息，單獨告知感染者和病人的配偶或性伴侶，不應錯誤地理解為「公開」。

至於外界對「雲南省愛滋病防治條例」是否有損病人個人利益的疑慮，同濟大學法學教授金澤剛表示，「民法典」雖規定「醫療機構及其醫務人員應當對患者的隱私 和個人信息保密」，「但當夫妻(或者情侶)間的知情權(來自於忠實義務)和患者個人隱私權發生衝突時，面對一方可能染上嚴重傳染病因而損害其重大身體健康利益時，知情權更需要尊重和保護。」

報導指出，上海閔行法院曾審理一起類似的案件；李小姐婚後半年才得知自己的丈夫患有愛滋病。雖然一直有服藥阻斷，沒有傳染給她和胎兒，但這種欺騙行徑讓李小姐對這段婚姻再難產生信任。法院以李小姐的丈夫在婚前隱瞞了自己患病的事實，根據法律規定，撤銷了他們的婚姻關係。