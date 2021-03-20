90後預立遺囑增多 遊戲帳號也列為遺產

遊戲帳號等虛擬財產成90後遺囑常見內容。（視頻截圖）

中華遺囑庫19日發布的白皮書顯示，越來越多年輕人開始訂立遺囑，提前做好財產規畫。

最年輕的遺囑人為17歲，「90後」的遺囑種類除房產、存款外，支付寶 、微信 、QQ、遊戲帳號等虛擬財產，成為最常見的內容，其次就是證券基金。

綜合媒體報導，「2020中華遺囑庫白皮書」截至2020年底，中華遺囑庫已向社會提供遺囑諮詢25.6萬人次，登記保管了19萬份遺囑，目前已生效遺囑共計954份。從數據上看，2020年諮詢辦理遺囑人數比2019年增長了12.15%。

「微信遺囑」涉及內容分析。（取材中國青年網）

自疫情 爆發以來，中華遺囑庫上線「微信遺囑」小程序留言功能，在2020年，中華遺囑庫一共收到將近7萬份「微信遺囑」。由於受疫情影響，大部分市民無法出門辦理遺囑，因此許多人選擇了通過在網上寫下「微信遺囑」，表達了自己的真實想法和意願。

數據顯示，留下微信遺囑的人群中，大多數是年輕人群體，他們的年齡集中在20—30歲之間，占比38.7%，其次是20歲以下的人群，占比27.4%，該人群中有不少是在讀學生。從數據來看，微信遺囑頗受年輕人青睞，說明了年輕人對遺囑並不抗拒、反感，反而願意接受。

「微信遺囑」人群年齡分。（取材自中國青年網）

據報導，「90後」人群立遺囑備受關注的另一個原因在於他們給遺囑增加更加豐富的財產種類。從「90後」分配財產的內容中可以看到，81.61%立遺囑的「90後」處理的是銀行存款，有71.54%是涉及到房產。與其他年齡段的立遺囑人不同的是，「90後」的遺囑中，「虛擬財產」的納入和安排成為其一個突出的特徵：支付寶、微信、QQ、遊戲帳號等虛擬財產是「90後」遺囑中常見的財產類型，其次就是證券基金。

白皮書數據顯示，2013到2020年間，遺囑中所涉及的繼承人多為配偶或子女；數據表明，「子女直接繼承」的比例逐年下降，而「配偶先繼承，子女後繼承」的比例逐年在上升，說明群眾開始普遍意識到要優先考慮保障配偶的晚年幸福生活。由孫輩直接繼承占比11.67%。選擇「子女直接繼承」的分配方案有所下降，選擇「其他分配方案」的人群比例逐年上升，表明分配方案的選擇上更加多樣化。