我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山2亞裔長者遇襲 善款近百萬 謝婆婆募得75萬

亞城按摩院華裔老闆娘來美15年 50歲生日前遇害

日導演竹內亮：到了中國 才發現日媒偏見深

中國新聞組╱北京21日電
日本導演竹內亮新作，聚焦日人在華經驗。（取材自參考消息）
日本導演竹內亮新作，聚焦日人在華經驗。（取材自參考消息）

因紀錄片《後疫情時代》備受關注的日本導演竹內亮又出新作，這一次，他將鏡頭聚焦在了「日媒的對華偏見」上；很多在華日本人坦言：「來了中國以後就會發現，並不存在（日媒炒作的）那些問題。」這些受訪者們告訴竹內亮，不論是工作還是生活，中國都帶給他們更多積極正面的體驗。

影音來源：YouTube

據參考消息報導，相比起部分日媒的有色眼鏡，竹內亮更希望展現在華工作、生活的日本人的真實經歷和感受。

一位在華工作多年的日企負責人安達謙告訴竹內亮，在日本電視上出現的中國人大多會做奇怪的事、說奇怪的話，表情也很可怕，以這種形象出現的人不在少數：「媒體的影響還是很大的。」對此，在中國任教的大學教授中村彰宏也表示認同：「受到這些負面報導的影響，大家就會產生負面的看法。」

「首先空氣變乾淨了。日本大概不會報導中國空氣變乾淨了。這幾年中國真的是像這樣在一點一點地改變。」安達謙談及自己的在華經歷，發出這樣的感慨。

報導指出，另一位日企高管、身為一家母嬰創業企業CEO的鳥巢知得也對中國的變化深有感觸。他說，在中國，新事物的出現如雨後春筍一般：事實上，日本如今有許多東西都是中國傳過去的，比如：移動支付、共享單車…「剛開始創業的人們，尤其互聯網從業人員，這群日本人都知道中國的發展速度很快。」

而對於不少在華打拚的日本女性而言，她們也感受到和在日本不一樣的氛圍。

在文娛公司任副總裁的笠原告訴竹內亮：「在中國，女性也有能夠發揮自己能力的機會。就個人感受來說，我覺得中國的工作環境很好，我總會感慨能來到這裡真的很棒，因為我變得更加自信。」

笠原坦言，日本社會無論如何都會以年齡為基準去考慮事情；中國不同，這裡的工作環境更加自由和公平，大家都憑實力說話。

另一位教育創業公司的負責人星本祐佳同樣對此感觸頗深，她表示，中國女性的地位很高：「在日本，參加一場一百多人的管理層大會，女性可能只有一兩個。而中國則相反，甚至在一些領域內女性更多，甚至還會出現四位女性企業家和一位男性企業家的情況。」

在竹內亮看來，沒有什麼比這些親身體驗更真實的了。他有感而發：「日本人對中國懷有很多誤解，但希望大家不要輕信媒體和網路上的消息，可以來離日本很近的中國看看，這是包括我在內，眾多住在中國的日本人共同的心願。」

星本祐佳認為中國女性的地位很高，日本則不然。（視頻截圖）
星本祐佳認為中國女性的地位很高，日本則不然。（視頻截圖）
安達謙表示自己已不想看日媒的報導。（視頻截圖）
安達謙表示自己已不想看日媒的報導。（視頻截圖）

中國 日本 導演

上一則

被嘲學歷低 「馬背上副縣長」嗆：普通人不配努力?

下一則

歐美疫情不止 去年海歸人數翻倍

延伸閱讀

日本最高法院判決 同性伴侶外遇須支付撫慰金

日本最高法院判決 同性伴侶外遇須支付撫慰金
日本首都圈將解除緊急事態 菅義偉認沒問題

日本首都圈將解除緊急事態 菅義偉認沒問題
小學生長這樣？日本新人女模 真實年齡驚呆網友

小學生長這樣？日本新人女模 真實年齡驚呆網友
日本首例 札幌法院判決支持同婚 同性平權重要里程碑

日本首例 札幌法院判決支持同婚 同性平權重要里程碑

熱門新聞

父子在家門口的合影。（取材自紅星新聞）

留美華生突去世 網紅父不提死因 「尊重這最後決定」

2021-03-12 12:00
盧曉琴。（視頻截圖）

女兒賭輸1.4億 父豪氣：有26間房可賣 2個億就拿回來

2021-03-14 10:30
網傳疑似許女的照片。（視頻截圖）

90後女輔警睡倒公安副局長 5年性敲詐9人得手300餘萬人民幣

2021-03-12 21:40
寧夏固原市西吉縣一段紅衣女孩的笑容的短片在網路走紅。 （視頻截圖）

寧夏7歲女孩嫣然一笑引4500萬圍觀 網讚：長大絕對是美女

2021-03-17 10:00
北京當局決定要削弱馬雲的影響力。（路透）

中祭天價罰單 逼阿里巴巴切割馬雲?

2021-03-13 02:29
馬雲。美聯社

馬雲行程大減 每周只飛1次 仍能直通高層

2021-03-14 08:35

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
金山婆婆還擊匪徒成國際話題 兒子剛好路過現場

金山婆婆還擊匪徒成國際話題 兒子剛好路過現場
拜登搭空軍一號登階梯絆倒 白宮說他百分百沒事

拜登搭空軍一號登階梯絆倒 白宮說他百分百沒事
反亞裔推文惹怒 道歉沒用 Teen Vogue新總編辭職

反亞裔推文惹怒 道歉沒用 Teen Vogue新總編辭職
最高階級戰狼秀？美中會談「嘴上外交」肉搏戰

最高階級戰狼秀？美中會談「嘴上外交」肉搏戰
美中會談唇舌槍戰苦了翻譯 布林肯：該幫口譯員加薪

美中會談唇舌槍戰苦了翻譯 布林肯：該幫口譯員加薪