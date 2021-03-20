日導演竹內亮：到了中國 才發現日媒偏見深

日本導演竹內亮新作，聚焦日人在華經驗。（取材自參考消息）

因紀錄片《後疫情時代》備受關注的日本導演 竹內亮又出新作，這一次，他將鏡頭聚焦在了「日媒的對華偏見」上；很多在華日本人坦言：「來了中國 以後就會發現，並不存在（日媒炒作的）那些問題。」這些受訪者們告訴竹內亮，不論是工作還是生活，中國都帶給他們更多積極正面的體驗。

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據參考消息報導，相比起部分日媒的有色眼鏡，竹內亮更希望展現在華工作、生活的日本人的真實經歷和感受。

一位在華工作多年的日企負責人安達謙告訴竹內亮，在日本電視上出現的中國人大多會做奇怪的事、說奇怪的話，表情也很可怕，以這種形象出現的人不在少數：「媒體的影響還是很大的。」對此，在中國任教的大學教授中村彰宏也表示認同：「受到這些負面報導的影響，大家就會產生負面的看法。」

「首先空氣變乾淨了。日本大概不會報導中國空氣變乾淨了。這幾年中國真的是像這樣在一點一點地改變。」安達謙談及自己的在華經歷，發出這樣的感慨。

報導指出，另一位日企高管、身為一家母嬰創業企業CEO的鳥巢知得也對中國的變化深有感觸。他說，在中國，新事物的出現如雨後春筍一般：事實上，日本如今有許多東西都是中國傳過去的，比如：移動支付、共享單車…「剛開始創業的人們，尤其互聯網從業人員，這群日本人都知道中國的發展速度很快。」

而對於不少在華打拚的日本女性而言，她們也感受到和在日本不一樣的氛圍。

在文娛公司任副總裁的笠原告訴竹內亮：「在中國，女性也有能夠發揮自己能力的機會。就個人感受來說，我覺得中國的工作環境很好，我總會感慨能來到這裡真的很棒，因為我變得更加自信。」

笠原坦言，日本社會無論如何都會以年齡為基準去考慮事情；中國不同，這裡的工作環境更加自由和公平，大家都憑實力說話。

另一位教育創業公司的負責人星本祐佳同樣對此感觸頗深，她表示，中國女性的地位很高：「在日本，參加一場一百多人的管理層大會，女性可能只有一兩個。而中國則相反，甚至在一些領域內女性更多，甚至還會出現四位女性企業家和一位男性企業家的情況。」

在竹內亮看來，沒有什麼比這些親身體驗更真實的了。他有感而發：「日本人對中國懷有很多誤解，但希望大家不要輕信媒體和網路上的消息，可以來離日本很近的中國看看，這是包括我在內，眾多住在中國的日本人共同的心願。」