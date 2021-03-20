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震撼體壇！谷愛凌入籍中國2年11金 成冰雪新偶像

中國新聞組╱北京21日電
谷愛凌在重大賽事中的佳績，使中國團隊在自由式滑雪項目上，迅速達到世界領先地位。（取材自上觀新聞）
谷愛凌在重大賽事中的佳績，使中國團隊在自由式滑雪項目上，迅速達到世界領先地位。（取材自上觀新聞）

中國選手谷愛凌日前在美國阿斯本舉行的自由式滑雪世錦賽大跳台項目上，以2金1銅的總成績結束本屆世錦賽，創造中國滑雪新高度；加入中國國籍2年的她，已為中國在自由式滑雪項目拿下11枚金牌，成為中國冰雪的新偶像。

影音來源：YouTube

上觀新聞報導，谷愛凌首次參賽就拿下2金1銅，為自己和中國國家隊同時創造全新歷史；第一次參加世錦賽就斬獲3枚獎牌，谷愛凌也成為首位大賽新紀錄的創造者。

本次世錦賽前，谷愛凌在訓練中右手受傷，除了手骨折還有韌帶拉傷。雖然沒法拿雪杖，但谷愛凌克服傷病困擾，參加全部比賽；她還解鎖了抓板的新動作，並在世錦賽這樣的舞台上大膽嘗試，並獲得成功。

報導指出，17歲的谷愛凌出生於美國舊金山，母親是中國人，父親是美國人，能說流利的普通語和英語；2019年「歸化」，她選擇代表中國隊參加各項賽事，當時，這一決定震動了美國體育界。

谷愛凌說，促使她做出這一決定的直接原因是，她在2019年得知中國將大力普及群眾性冰雪運動作為一項政策，決心通過舉辦北京冬奧會和冬殘奧會，提升中國的冰雪運動特別是雪上運動的成績，提出「帶動三億人參與冰雪運動」，推動建設體育強國。

報導稱，在本屆自由式滑雪世錦賽中，谷愛凌獲得女子U型池冠軍，這也是中國選手在該項目上獲得的世錦賽首金；一天之後，她又摘下了坡面障礙技巧的金牌，成為中國獲得該項目世錦賽金牌的第一人。與此同時，她也成了首位在一屆世錦賽上同時獲得坡面障礙技巧和U型池金牌的選手。

谷愛凌的這兩枚金牌，是在右手骨折、大拇指韌帶撕裂的情況下獲得的。一個健康的谷愛凌將有多麼大的優勢，令人遐想。中國雪上項目的強項，本來是空中技巧項目。李妮娜，韓曉鵬、程爽和徐夢桃，曾經在該項目世錦賽和冬奧會上摘金奪銀。如今，谷愛凌的橫空出世，為中國冰雪軍團解鎖了新的衝擊金牌點。

谷愛凌在重大賽事中的佳績，使中國體育在自由式滑雪項目上，迅速達到世界領先地位。（...
谷愛凌在重大賽事中的佳績，使中國體育在自由式滑雪項目上，迅速達到世界領先地位。（取材自上觀新聞）
17歲的谷愛凌出生於美國舊金山，母親是中國人，父親是美國人。（取材自上觀新聞）
17歲的谷愛凌出生於美國舊金山，母親是中國人，父親是美國人。（取材自上觀新聞）

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