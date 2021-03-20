震撼體壇！谷愛凌入籍中國2年11金 成冰雪新偶像

谷愛凌在重大賽事中的佳績，使中國團隊在自由式滑雪項目上，迅速達到世界領先地位。（取材自上觀新聞）

中國 選手谷愛凌日前在美國 阿斯本舉行的自由式滑雪 世錦賽大跳台項目上，以2金1銅的總成績結束本屆世錦賽，創造中國滑雪新高度；加入中國國籍2年的她，已為中國在自由式滑雪項目拿下11枚金牌，成為中國冰雪的新偶像。

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上觀新聞報導，谷愛凌首次參賽就拿下2金1銅，為自己和中國國家隊同時創造全新歷史；第一次參加世錦賽就斬獲3枚獎牌，谷愛凌也成為首位大賽新紀錄的創造者。

本次世錦賽前，谷愛凌在訓練中右手受傷，除了手骨折還有韌帶拉傷。雖然沒法拿雪杖，但谷愛凌克服傷病困擾，參加全部比賽；她還解鎖了抓板的新動作，並在世錦賽這樣的舞台上大膽嘗試，並獲得成功。

報導指出，17歲的谷愛凌出生於美國舊金山，母親是中國人，父親是美國人，能說流利的普通語和英語；2019年「歸化」，她選擇代表中國隊參加各項賽事，當時，這一決定震動了美國體育界。

谷愛凌說，促使她做出這一決定的直接原因是，她在2019年得知中國將大力普及群眾性冰雪運動作為一項政策，決心通過舉辦北京冬奧會和冬殘奧會，提升中國的冰雪運動特別是雪上運動的成績，提出「帶動三億人參與冰雪運動」，推動建設體育強國。

報導稱，在本屆自由式滑雪世錦賽中，谷愛凌獲得女子U型池冠軍，這也是中國選手在該項目上獲得的世錦賽首金；一天之後，她又摘下了坡面障礙技巧的金牌，成為中國獲得該項目世錦賽金牌的第一人。與此同時，她也成了首位在一屆世錦賽上同時獲得坡面障礙技巧和U型池金牌的選手。

谷愛凌的這兩枚金牌，是在右手骨折、大拇指韌帶撕裂的情況下獲得的。一個健康的谷愛凌將有多麼大的優勢，令人遐想。中國雪上項目的強項，本來是空中技巧項目。李妮娜，韓曉鵬、程爽和徐夢桃，曾經在該項目世錦賽和冬奧會上摘金奪銀。如今，谷愛凌的橫空出世，為中國冰雪軍團解鎖了新的衝擊金牌點。