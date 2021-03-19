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深圳「空中的士」啟航 機場到市區2小時變30分鐘

中國新聞組／北京19日電
首條民航客運與直升機運輸接駁航線——一站式聯運「空中的士」正式開通。（新華社）
首條民航客運與直升機運輸接駁航線——一站式聯運「空中的士」正式開通。（新華社）

北京到深圳是許多商務客頻繁往來的路線，日前首條「民航客運＋直升機」一站式聯運「空中的士」開行，乘客從北京大興機場飛抵達深圳機場後，專車接駁換乘直升機最快10分鐘即可抵達福田CBD，而且未來票價經補貼後可望降至千元（人民幣，下同）左右。首航乘客直言，「太省時了，原本兩小時的路程，縮短時間近四倍，商務出行非常便捷」。

大公報報導，首航當天，南方航空班機上午11時20分降落在深圳機場，乘客搭專車10分鐘內抵達東部通航的直升機基地，換乘直升機飛往福田直升機場，11時50分順利抵達。

標誌著國內首條民航客運與直升機運輸接駁航線——一站式聯運「空中的士」正式開通。（...
標誌著國內首條民航客運與直升機運輸接駁航線——一站式聯運「空中的士」正式開通。（取材自南方都市報）

深圳東部通航董事長趙麒介紹，不少灣區商務人士需在一天內專場辦事，交通便捷性非常重要，直升機出行人流少，舒適性高，可以節省大量排隊過關、護照檢查和行李託運的時間，滿足他們的需求。乘客乘坐直升機到達福田CBD只需10分鐘，整個過程效率至少是傳統通行方式十倍。

趙麒透露，下一步將共同推動代碼共享、平台互聯，實現「一票雙飛」，一張機票，兩種飛行體驗。

費用方面，整體運行成本較高，前期市場費用在人均近5000元（約767美元），未來整體費用將控制在地面交通的八到十倍左右。趙麒說：「我們希望直升機的出行方式更加普及，希望能依靠數字化平台和科技技術，在兩年內實現票價大幅降低，以福田打車至機場百餘元為例，直升機聯票價格約在千元左右。」

南方航空與東部通航聯合創新發展民航客運與直升機運輸接駁服務。（取材自南方都市報）
南方航空與東部通航聯合創新發展民航客運與直升機運輸接駁服務。（取材自南方都市報）

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