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清華開「摸魚課」？ 學生創辦千人報名

中國新聞組／北京19日電
「摸魚課」課程群已經人滿。（取材自紅星新聞）
「摸魚課」課程群已經人滿。（取材自紅星新聞）

清華大學教學生如何「摸魚」？最近在一款名為「荷塘雨課堂」的清華在線學習平台上，有一門「摸魚學導論」暴紅，目前已有1300人選了該課程，達到修課上限。實際上，這並非清華官方選課系統，而是由一名學生創辦。該學生表示，創立這門課只為提高學生幸福感。

來源：YouTube

紅星新聞報導，清華這套在線學習平台其中的一項功能，就是學生可自行創建「房間」開設課程並允許其他學生進入「房間」聽課。課程未出現在清華官方選課系統中，也不會像傳統課程那樣，會納入期末學分。

一位選了「摸魚課」的學生表示，第一眼看到這門課程時便覺得不可思議，「學校還會開這樣的課程？」他在好奇心驅使下選修了這門課，「選課後才知道，這門課的老師其實是學校一名大一學生」，「這門課程和學校其實沒有太多關係，就是學弟自己弄的」。

「摸魚課」走紅後，一位網名為「顧介漣」的網友也發文，稱自己便是該課程的開課老師。他在文中表明，自己是以半開玩笑的形式建立了「摸魚學導論」。原因是，因為他發現「荷塘雨課堂」上每個人都能創建一門課程，擁有一席講台。但他完全沒有想到，這門課程卻吸引了超過1300人選課。

他還製作了課程說明的PPT，當中表明，開課目的是為了提升同學的幸福感，收穫快樂的校園生活，分享「摸魚小技巧」的同時，也可在群內實現學習資料和相關訊息的分享。

針對「摸魚課」暴紅的現象，清華大學社會科學學院院長彭凱平表達了對學生的支持。彭凱平認為，該學生實際將自己的嘗試變成了學校教改的一個嘗試，即人人都可以開課。同時，彭凱平指出，該學生沒有過多強調「摸魚」，實則是用一個更接地氣、更符合年輕人口味的方式展示積極心理學的理念。

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