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中國首家「矽膠娃娃」體驗館被封 顧客落荒而逃

中國新聞組／北京19日電
中國第一家「性愛娃娃體驗館」突遭警方查封。（取材自微博）
中國第一家「性愛娃娃體驗館」突遭警方查封。（取材自微博）

中國第一家矽膠娃娃體驗館「愛愛樂」，2018在深圳開業後掀起一陣風潮，在各地陸續開了不少類似的體驗館。過去，深圳官員曾表示，體驗館不涉黃，沒有問題。不料，日前位於寶安區及龍崗區的店舖突被查封。老闆李博說，由於事發突然、毫無防備，顧客落荒而逃。

來源：YouTube

香港01報導，「愛愛樂」老闆李博表示，由於店舖是下午營業，被封時自己完全不知情，且警方沒有表明查封理由，也未接到正式通知，「雖然派出所一直在施壓，但真的被查封還是感覺很突然」。當地派出所則分別以「不清楚」和「具體情況不方便透露」回應此事。老闆無奈說，「查封到什麼時候也不知道」。

龍華區的「愛愛樂」是中國首間矽膠娃娃體驗館，收費每小時188元人民幣（約28美元）。李博曾表示，盈利並非他開店的首要目的，他更多是想解決工廠內兄弟們的生理需求，他認為「玩娃娃總比玩真人強」，希望矽膠娃娃體驗館規模化、體系化發展，並坦言其實矽膠娃娃體驗館對社會進步有一定積極意義，希望藉此引導大眾，讓人有盡可能多的選擇。

事實上，矽膠娃娃體驗館仍處於監管的灰色地帶。法學副教授張威認為，從社會發展而言，矽膠娃娃體驗館有其存在的合理性和一定的積極意義；從法律層面而言，目前並無明確的法律約束和監管；至於倫理道德層面，則有待進一步討論。

而且此類體驗館不但存在隱私安全、個人衛生等隱患，還有可能會成為滋生吸毒、涉黃等犯罪行為的溫床。

中國第一家「性愛娃娃體驗館」突遭警方查封。（取材自微博）
中國第一家「性愛娃娃體驗館」突遭警方查封。（取材自微博）

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