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竟然是真名！四川廣元「豹女狼」履新引熱議 原來是位清秀女性

中國新聞組／北京19日電
廣元市商務局黨委辦公室副主任豹女郎〈左一〉因為姓名引發關注。（取自觀察者網）
廣元市商務局黨委辦公室副主任豹女郎〈左一〉因為姓名引發關注。（取自觀察者網）

四川廣元市商務局近日一則人事任命中，一位名叫「豹女狼」的女幹部履新通知成為亮點。豹女狼老家在山西臨汾，這個名字讓她從小到大總是遇到好奇的詢問。曾經被說過這名字可能不好找工作，讓她一度想改名，但因為手續麻煩，還是使用至今。任命通知被公開後，網友紛紛大讚她的名字「霸氣」。

來源：YouTube

紅星新聞報導，四川廣元市商務局人事任命如下：任華東任機關黨委辦公室主任（試用期一年）；豹女狼任辦公室副主任（試用期一年）。原本正常的人事任命，卻因為「豹女狼」這個名字受到關注。

隨後幾天，在當地民眾朋友圈中，經常能看到這份任命通知，大家無一例外都是受到這個名字的吸引，更有甚者還在網上搜索出了一張豹女狼的照片。

「豹女狼」今年29歲，老家在山西臨汾，在他們當地，只有他們一家人姓豹。她研究生畢業後，於2017年到了廣元工作。「以前讀高中時，有老師可能開玩笑地給我說，讓我改一下名字，擔心我以後不好找工作，後來因為繼續讀書，包括研究生，以及工作，自己也曾想過改名，但比較麻煩，所以都沒有改名字。」豹女狼說。

豹女狼稱，在她整個學習、生活、工作中，朋友等均沒有對她的姓和名字進行調侃。但是，現在因為一份人事任命，已經給她的同事帶來了困擾，因為很多人詢問她的同事。

報導指出，豹姓來源是五千年前的高辛氏、姜姓、姬姓等，在中國百家姓排行中沒有排入前1000名。現在豹姓主要分布在內蒙古和四川。　

中國

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