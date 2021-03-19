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消費貸被玩壞 彩禮貸、二胎貸…都挨轟

中國新聞組／北京19日電
江西九江銀行推出「彩禮貸」海報。(取自紅星新聞)
江西九江銀行推出「彩禮貸」海報。(取自紅星新聞)

除了汽車貸、房貸，還有甫引起討論的雲南西山北銀「墓地貸」，彩禮貸、婚慶貸、二胎貸和結婚貸等「奇葩貸款」屢屢躍上新聞，…不少網友表示，消費貸都被「玩壞了」。

來源：YouTube

AI財經社報導，江西九江銀行的「彩禮貸」日前也引起了廣泛關注和爭議，該產品最高可貸30萬元，年利率最低4.9%，貸款期限最長為一年。

「彩禮貸」的宣傳海報上立著一對漫畫情侶，下面寫著「彩禮開銷不用愁，貸來穩穩的幸福」。海報也明確標示了新婚旅行、購車、購買首飾、購家電等彩禮項目。

掃描該「彩禮貸」海報二維碼發現，跳轉到的是一款個人消費信貸產品快活貸的頁面。有業內人士稱，彩禮貸實際上只是一種萬能消費貸，也可能只是一種宣傳噱頭。

招聯金融首席研究員董希淼表示，不少商業銀行都有婚慶貸款、結婚貸款、婚禮貸款等類似貸款。真正值得關注的是銀行如何做好相關產品用途和流向的監控。「30萬以下的貸款可以不用受託支付，更容易違規流向樓市、股市」、「畢竟在丈母娘眼裡房子可能是最大的彩禮」。

引發網絡熱議後，九江銀行已將彩禮貸相關信息撤回。

報導指出，郵儲銀行日前發布的「二胎貸」也一度引起市場較大爭議，只要一張親子照+出生證明最高就可貸20萬元。而從去年開始，也已經有包括廈門、貴州安順、河北張家口等多地銀行被曝與當地墓地合作推出公墓按揭產品。去年也部分銀行推出的「復工貸」、「醫護貸」。

特殊貸款中最受爭議的是「校園貸」，部分大學生因追星、醫美、購買奢侈品陷入高額貸款陷阱，近期《規範大學生互聯網消費貸款監督管理工作的通知》明確禁止小額貸款公司、非持牌機構對大學生發放貸款。

貸款 復工 汽車

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