「深度偽造」技術含安全隱患 網信辦約談阿里、騰訊

「深度偽造」含安全隱患。圖為一名記者體驗AI「換臉」。(取材自wongcw網誌)

中國 國家網信辦、公安 部18日以涉語音軟體和深度偽造技術，約談阿里巴巴、網易雲音樂、騰訊、小米、快手、字節跳動、映客、鯨準數服、雲帳戶、喜馬拉雅、去演等11家互聯網企業。深度偽造技術最常見是AI換臉、語音類比、人臉合成、視頻生成等。該技術一旦被濫用，則有可能給個人及國家帶來安全隱患。

「深度偽造」是一種基於人工智能 的人體圖像合成技術，它能「以假亂真」，不僅偽造裸照，還能實現換臉、模仿真人語言和動作，創造出不存在的人物及活動。「深度偽造」是英文「deep learning」（深度學習）和「fake」（偽造）的混合詞，即利用深度學習算法，實現音視頻的模擬和偽造。

經濟觀察網報導，包括阿里等11家是因未履行安全評估程式，網信辦和公安部要求上述11家企業按照「網絡安全法」、「具有輿論屬性或社會動員能力的互聯網信息服務安全評估規定」等法律法規及政策要求，認真開展安全評估，完善風險防控機制和措施，並對安全評估中發現的安全隱患及時採取有效整改措施，切實履行企業信息內容安全主體責任。消息指，下一步將加大巡查檢查力度，督促屬地互聯網企業嚴格遵守相關法律法規。

文匯報報導，360集團信息安全專家鄔玉良表示，「深度偽造」在中國的發展已經相當成熟，即便是高科技公司亦難以辨別，更遑論普通民眾。「目前，『深度偽造』技術正在平民化、大眾化，很多都是違法行為，比如很多商場收集『人臉』並且保存，這就是違法的，存在內部員工偷賣信息從事違法活動的隱患。」

法律專家劉寧表示，對於「深度偽造」，中國應及時完善立法，不斷加強執法，同時嚴格監管，對一些違法行為予以重罰，甚至追究刑事責任。國家應對這項技術的風險進行有效管控，特別是對可能造成特定傷害的虛假信息進行規制，但這並不妨礙其在教育、藝術等領域的應用。