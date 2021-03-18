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給貓狗做奶茶…90後正妹創業 年營收300萬

中國新聞組／北京18日電
「喵茶」取自新鮮鱈魚和三文魚。 （取材自微博）
「喵茶」取自新鮮鱈魚和三文魚。 （取材自微博）

中國寵物商機龐大，陝西西安一位90後姑娘黃瀾曦，因為喜歡喝奶茶，希望與自己的寵物分享，推出了兩款寵物奶茶，創業第一年就創下300萬元（人民幣，約46萬美元）營收

香港01報導，黃瀾曦18歲時曾赴澳洲留學，發現國內外養寵的體驗完全不同。在澳洲，隨處可見專門為寵物特供的雪糕；在日本，便利店出售上百種寵物零食；在倫敦，狗狗可以乘坐軌道交通；反觀在中國，寵物的生活非常單調。

某次黃瀾曦喝奶茶時，發現愛犬「太妃」在旁可憐兮兮地看著她，「牠一定很想嚐嚐奶茶的滋味吧」，於是黃瀾曦萌生了為寵物做奶茶的念頭。

黃瀾曦介紹，自己的產品「汪茶」主要成分是羊奶粉和雞胸肉，「喵茶」則是新鮮鱈魚和三文魚，本質上是成分豐富的肉奶製品營養液。奶茶中的珍珠其實是魚籽，通過解酶工藝，將原物質中的動物蛋白酶水解成小分子蛋白肽和胺基酸。由於解酶能揮發食物本身的味道，所以能吸引貓狗食用，從而起到補水、營養和提升寵物食欲的效果。

黃瀾曦表示，現代人養寵物愈來愈擬人化，寵物的商品類型也可以更加豐富，是一個巨大、有待開發的市場。因此，她陸續推出寵物調料與寵物啤酒，不僅能讓寵物補充營養，更可令主人與寵物增進感情和互動。

黃瀾曦（左圖）發現自己每次喝奶茶時，愛犬都會在旁可憐兮兮地看著她，於是研發出寵物...
黃瀾曦（左圖）發現自己每次喝奶茶時，愛犬都會在旁可憐兮兮地看著她，於是研發出寵物奶茶「汪茶」及「喵茶」。 （取材自微博）

澳洲 中國 營收

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