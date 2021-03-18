如同人類百歲…川震「豬堅強」 瘦骨嶙峋站不住了

視頻中，豬堅強看起來很虛弱。（取材自紅星新聞）

網路上一段「14歲豬堅強瘦骨嶙峋，躺在稻草上無法站立」的視頻引起網友關注。這隻歷經2008年汶川地震 生還的豬，目前住在成都建川博物館 內，飼養員表示，豬堅強老了但精神還不錯，死後可能製成標本，豬舍也會保留，供參觀的人了解牠的故事。

紅星新聞報導，視頻中可以看到，豬堅強身材有些瘦弱，躺在稻草上似乎已行動不便。照顧豬堅強近六年的飼養員表示，「瘦是瘦，不是病態，就是老了，身體機能下降，但是精神還是很好的」。隨後，他發布豬堅強最新的視頻，視頻中，豬堅強後腿躺在稻草上，兩前肢站立，面對食物大快朵頤吃起來，它的精神還算不錯，對於飼養員的說話，偶爾還有反應。

飼養員說，目前豬堅強飲食方面仍然很好，每天喂食的豬草、玉米粉和水調和食物，能吃20斤。只不過因為年齡相當於人類100歲左右，且地震時造成牠腿部殘疾，加之去年冬天天氣寒冷，腿腳站立不起，走不動了，就出現了它一直躺在稻草上的情況，「我給牠喂飯都是直接把飯盆端在牠嘴邊，但牠會都吃完的。從這一點來看，牠精神方面沒有問題，就是老了而已」。

今年14歲的豬堅強，2008年汶川地震時，被埋在成都彭州龍門山鎮村的廢墟下，靠著吃木炭、喝雨水，生存了36天後被救出。隨後，豬堅強被建川博物館買下並在博物館度餘生。

對於豬堅強的未來，建川博物館人員曾在2018年表示：「如果有一天豬堅強不在了，牠的圈舍也會永遠保留，並在這裡播放牠的影像資料，供參觀的人了解牠的故事。」同時，館方亦考慮在豬堅強過生後，將其遺體製成動物標本。