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暖心…歡送在崗42年勤雜工 江蘇一中學辦榮休儀式

中國新聞組／上海18日電
3月5日，一場特殊的「錢捍東榮休儀式」在泰州二中體育館的一樓會議室舉行。(取材自微信)
3月5日，一場特殊的「錢捍東榮休儀式」在泰州二中體育館的一樓會議室舉行。(取材自微信)

江蘇泰州市第二中學日前舉辦一場特別的榮休儀式，表揚該校「錢校長」。所謂的「錢校長」並非真的校長，他的名字叫做錢捍東，曾是該校一名勤雜工，在學校工作了42年之久。

澎湃新聞報導，今年2月底，錢捍東正式退休。3月5日，一場特殊的「錢捍東榮休儀式」在泰州二中體育館的一樓會議室舉行。

據「泰州二中」微信公眾號報導，錢捍東1979年進入學校工作，幹了一輩子後勤。

會上，幾位校領導以及後勤處的負責人等，一一回憶了對錢捍東的印象。後勤處主任黃存林說，錢捍東很質樸，有時甚至有些木訥，沒有多少漂亮的語言，只知道埋頭苦幹，幾十年如一日，默默無聞地保持著普通勞動者的本色。

工會副主席陳阿泉說，錢捍東為人憨厚熱情，做事勤勞無悔，既是學校的「老元帥」，又是學校的「老黃牛」。泰州二中副校長王小偉說，他在學生時代就記住了錢捍東，「他是學校的『小人物』，但也是人們所戲稱的『錢校長』，操校長的心，愛校如家。」

這場為「小人物」舉行的榮休儀式，在當地引起不小的反響。

據報導，泰州二中校長戴榮表示，辦這場榮休的原因，首先，錢捍東確實是一個平凡普通的人，幹的都是苦活、髒活，兢兢業業。「一個人的能力有大小，但只要有了這點精神，他就是一個高尚的人，一個純粹的人，一個有道德的人，一個脫離了低級趣味的人，一個有益於人民的人。」

戴榮說，錢捍東坦誠熱情、任勞任怨的精神，值得學校上下每一個人學習，特別是學校的幹部和後勤人員學習。

戴榮說，對於舉辦榮休儀式，低調樸實了一輩子的錢捍東一開始並不同意，後來才勉強答應。那天周末，校領導電話聯繫他時，怎麼也聯繫不上，「後來我們去學校找，果然發現了他，又在操場附近清理垃圾呢。」

榮休儀式上，錢捍東在發言時稱，很掛念學校，會常回學校看看，學校如有需要會繼續發揮餘熱。他對學校的愛不會因離開而消失。

儀式末了，泰州二中校長戴榮為錢捍東頒授了「老黃牛」匾額。

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