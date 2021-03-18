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考不上本科智商有問題? 網怒1杭州公司就業霸凌

中國新聞組／北京18日電
「考不上本科的都是智商有問題？」杭州一家大數據公司遭批就業霸凌。(取材自縱相新聞)
「考不上本科的都是智商有問題？」杭州一家大數據公司遭批就業霸凌。(取材自縱相新聞)

「考不上本科的都是智商有問題？」一名求職者投遞杭州一家大數據公司的產品運營崗位時，公司HR回覆「只招收二本以上的統招」，但這句「智商有問題」讓該求職者非常氣憤，事件曝光後登上微博熱搜。網友們同聲譴責，認為這是就業霸凌、職場不應存在學歷歧視

縱相新聞報導，3月16日晚，涉事的CityD0集團官方回應稱，經排查，該內容確屬公司員工吳某某在與應聘者進行對話時發出，此事系員工個人不當言論，不代表公司官方態度，公司對該言論表示反對，針對此次事件引起的不良影響以及為應聘者帶來的困擾向公眾表示真誠歉意，公司已按相關制度對該員工做出嚴肅批評教育及處理。

自由亞洲電台報導，多位維權人士認為，中國就業市場的學歷歧視只是表象，背後是階級固化的現實和對個體尊嚴、價值和潛能的漠視。

「大公司招人表面上不會寫：我只招985和211，或者王牌專業大學生。它只會在面試過後把二本、三本畢業生的簡歷扔掉」。一位製造業工程師季先生認為，就業市場的學歷鄙視鏈早已是見怪不怪，心照不宣。他的單位裡，沒有學歷的求職者只能通過外包成為臨時工，不時受到上級的辱罵和霸凌。

對於這間公司的道歉，很多微博網友並不買帳，認為處理太輕，要求公開招聘者信息，「數千萬專科生聯合起來，起訴這個人明目張膽歧視與侮辱」，「廟小規矩大，池淺王八多」，「我是三本，我不配活著」。目前微博話題瀏覽量為6.4億，討論量已達2.5萬。

報導指出，對於就業過程中的學歷歧視問題，全國政協委員白岩松曾呼籲要多關注非名校生，「中國九成大學生都畢業於非雙一流高校，這些學生是國家未來建設的基石，然而大量優質教育資源卻集中於名校」。

就業 歧視 微博

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