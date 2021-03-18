華春瑩推文 羌繡傳人楊華珍：沒想到她知道我

羌繡傳承人楊華珍。 (取材自紅星新聞)

中國外交部發言人華春瑩16日在推特連發兩條消息，介紹了來自四川阿壩州的羌繡傳承人楊華珍。楊華珍在聽聞消息後非常驚喜，「沒想到外交部發言人居然知道我」。她致於與技藝傳承，華為 、星巴克 、梵高博物館 、五月天潮牌STAYREAL等品牌都曾與她合作。

紅星新聞報導，今年62歲的楊華珍的羌繡技藝源自家族，她是家裡第四代傳人。「我第一個作品是6歲時縫的一個筷子長短的布娃娃」，當時偷布做娃娃，還被媽媽拿掃把打了。

她目前身體還好，羌繡技藝的學習一直沒斷過。每年她都會帶學生去四川甘阿涼地區寫生，輪流拜訪當地的彞族老藝人，收集整理傳統技藝圖案。

看過羌繡的人，都會為之動心。但動心的人多，願意買單的人還是少數。如何讓這些祖先留下來的寶貝發揚光大，一直是整個行業關注的焦點。

楊華珍與各種品牌的跨界合作。 (取材自紅星新聞)

楊華珍跨界與華為、星巴克、梵高博物館、五月天潮牌STAYREAL等品牌合作，讓羌繡走上了更大舞台，讓更多人瞭解到羌繡。「目前來看，在國外甚至更吃香一點」，楊華珍說，國際大牌很喜歡具有民族特色的原創產品，同時他們很看重中國市場。

對於國際大牌為何會青睞她的作品？她認為關鍵是進行了二次創作。在保持民族特色的基礎上，講故事給大家聽。今年她跟華為合作為榮耀V40設計的蓮花金剛圖案就是一種新的組合。

跟國際大牌合作，一個授權紋樣可以拿到20萬元。用她自己的話說，其實挺簡單，兩三天就可以做好。這個「簡單」的背後是她五十多年做一件事的積累。前前後後，她總共帶了三千多個徒弟，同時她還在四川大學、西南民族大學以及四川藝術職業學院帶研究生。而在她們的背後，還有更多受益於羌繡的農村留守婦女。