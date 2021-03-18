美通訊APP Signal疑被封 中再築網路高牆

Signal是一款加密的美國免費通訊軟體。(取材自維基)

繼電報（Telegram）和臉書公司旗下的WhatsApp等聊天軟件被牆後，中國 再次將手伸向僅存的加密聊天軟件Signal。據自由亞洲電台報導，Signal自15日起在中國無法自由使用，此外，中國也宣布要修改「互聯網信息服務管理辦法」，將會把長城防火牆越加越高，管控越來越嚴。

中央社報導，Signal是一款加密的美國 免費通訊軟體，過去一段時間，中國的用戶不須翻牆就可使用，但自15日晚間起，中國用戶反映無法收發訊息。

據自由亞洲電台報導，一位不願具名的中國大陸律師說，自15日下午開始，Signal就已經無法正常訪問了，登錄也有問題。他說，正是因為微信存在嚴苛的言論審查和非法獲取個人信息等行為引發用戶不滿，Signal的用戶就越來越多。他說，Signal被禁後，能和其他維權律師及民主人士安全溝通的渠道越來越少了。

華爾街日報援引研究公司Sensor Tower的數據說，過去一年，蘋果 中國區應用商店中Signal的下載量穩居高位，直到今年2月和3月才有所下降。數據顯示，在中國蘋果iOS系統上Signal總下載量約為51萬次，在去年8月美國宣布對微信實施制裁後，Signal的月安裝量達到峰值5.2萬次。據報導，目前Signal在蘋果中國區應用商店仍可下載，但安卓系統已全面下架。

報導說，中國已經在網絡防火牆合法化的道路上全速前進。新版「互聯網信息服務管理辦法（徵求意見稿）」第27條授權國家網信部門及其他有關部門採取消除、制止等處置措施，阻斷傳播來源於境外的消息，防火牆越加越高。

根據美國非政府機構自由之家（ Freedom House）的年度網絡自由報告，基於百分制評分，中國的網絡自由度僅得10分，名列倒數第一，中國網絡自由度甚至低於古巴、伊朗及敘利亞。