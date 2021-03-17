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留言說「抱歉」… 大四女生溫州海島失蹤8天 網急尋人

中國新聞組／杭州17日電
大四女生小雲在溫州南麂島失蹤八天引起社會關注。（取材自都市快報 ）
大四女生小雲在溫州南麂島失蹤八天引起社會關注。（取材自都市快報 ）

一條揪心的尋人信息近日在網上傳播：「有沒有（浙江）溫州市南麂島或者溫州附近的朋友，在3月8號或者3月9號見到這個女生？ 2000年8月30日（陰曆）生人，身高158 ，不胖不瘦，近視戴金邊眼鏡，沒穿棉服，沒有手機…」已經八天了，小雲在溫州海島失聯，閨密說她考研失利。

都市快報報導，小雲失聯的時間是3月9日中午。家屬向河北警方報警，最後鎖定小雲的路線：坐火車離開河北，在杭州轉車，最後到溫州平陽的南麂島。家屬們立刻動身，連夜駕車1500餘公里，從河北緊急趕到南麂島。親人們搜尋海島上每個角落，依舊沒有小雲的下落。

失聯前，女孩給閨密、爸爸發完信息就關機；在女孩留下的信息中寫道：「不要費人力物力找我」、「這是我自己的問題，和誰都無關....」，且數次表示抱歉。

據報導，女孩的閨密表示，她和小雲都是河北邯鄲一所大學的同學，也是老鄉。「她是大四，今年6月份就要畢業，去年12月考研失利了，又臨近畢業，那段時間我們經常視頻，她沒表情，很木然。當時我能看出，她心裡有很多事情很多有壓力。」

小雲給閨密小郭的信息寫道：「也不知道海浪會把我送到哪兒…很抱歉，我2021年就到期了。」

收到小雲發來的信息後，剛下課的小郭哭了，「她要是能回來，多少年我都等。」

報導說，舅舅回憶女孩考研的經歷說：「她去年冬天來石家莊考研，回家路上我問她考得咋樣。她說，夠嗆，有很多題懵了。我笑著說不要緊。」舅舅說：「從小到大，我幾乎一句話沒批評過她，也從不強迫她學習，不願意給她帶來壓力。」

女孩失聯後，舅舅意識到：「她是有計畫的，輪番和親戚見了面，和我們相聚一場，當做告別。」據舅舅透露，女孩三歲的時候，她媽媽就去世了。

資料顯示，女孩失聯的地方溫州南麂島屬於國家級自然保護區，是南麂列島52個島嶼中最大的島嶼。島上平陽公安局南麂派出所的民警找到小雲遺留的東西：一條米色外套和一隻淺藍色的小背包。

據了解，網友得知此事後，紛紛轉發留言表示：希望一切安好！

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