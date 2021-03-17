修拉鍊老師傅出身不凡 大學工程師畢業 退而不休29年

浙大畢業老工程師街頭修拉鍊。（取材自杭州日報）

杭州清吟街上有一位專修箱包拉鍊、拷扣的83歲老師傅，浙大工程師畢業的他，不管什麼疑難雜症到他手上，用他自己研究發明的特製工具都能修好，技術高超收費還特別便宜，不少人慕名前往。

杭州日報報導，這位老師傅叫俞雪坤，1960年，畢業於當時的杭州工學院，畢業後，到全國多個水利水電工程工作過。退休 前，他擔任的是星光膠木電器廠副廠長。

退休後，他接過了姨媽的拉鍊攤，「都是需要研究結構的事」，俞師傅樂在其中。很多同行會拿著自己搞不定的箱包找俞師傅來修，俞師傅總會少收幾元錢，讓人家也賺點「差價」。

一位小姐有個3000元的通勤包壞了，找養護專門店一打聽，換個拷扣300元太肉痛作罷，俞師傅叮叮咚咚敲了一陣就修好了還不肯收錢，「敲幾下的事情，收什麼錢……」；一個老師原本要寄到法國去維修的包包，老師傅給修好了，省下幾千元，女老師高興地跳了起來。

報導說，俞師傅的鋪子已經開了29年，在俞師傅這裡，「只修不換」是核心理念，「換個配件收費高了，但材質不匹配」。俞師傅說，「我年紀大了，不認識什麼名牌，名牌不名牌都一樣修，牌子再大，換個拉鍊頭也只要5元錢。」

一天下來，小舖子能賺40多元錢，家裡毫無經濟壓力的俞師傅說：「好多人從大老遠趕來，能幫一把是一把，人老了，要找點事情幹，多動動腦子，就能長壽了！」

俞師傅的獨女已經退休，外孫也已經工作了，家裡毫無經濟壓力的他，為什麼還要每天守著鋪子呢？

「都是老客，能幫一把是一把。」俞師傅說。