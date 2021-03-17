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寧夏7歲女孩嫣然一笑引4500萬圍觀 網讚：長大絕對是美女

中國新聞組／北京17日電
寧夏固原市西吉縣一段紅衣女孩的笑容的短片在網路走紅。 （視頻截圖）
寧夏固原市西吉縣一段紅衣女孩的笑容的短片在網路走紅。 （視頻截圖）

近日，寧夏固原市西吉縣一段紅衣女孩的笑容的短片在網路走紅；7歲的小女孩對著鏡頭羞澀掩嘴一笑，短短6秒影片一經發布，就收穫逾4500萬的觀看量。有不少網友大讚她「長大絕對是個美女」。

來源：YouTube

香港01報導，女孩鐵嘉欣今年7歲，是馬建鄉大坪小學一年級的學生，因學習認真、成績優異，受到老師的關注。

影片拍攝者是該校95後支教（指支援落後地區鄉鎮中小學校教育和教學管理工作）老師馬瑞；她 說：「3月4日下午放學時，無意中拍下這段視頻（影片），我當支教老師一年多，孩子們的天真、純樸都寫在臉上，相處久了也能找到自己的童年。」

鐵嘉欣的姊姊鐵國琴介紹指，鐵嘉欣平時在家人身邊就愛笑，只是見到陌生人會有些害羞。「馬瑞老師和他們關係很好，特別愛跟孩子們玩。3月4日那天下雪了，有點冷，小妹準備放學回家。她說不知道老師怎麼一下子拿手機開始拍她了，一害羞就笑了。」

鐵國琴稱，「這兩天朋友都給我發來小妹的視頻，說她火了。我們也沒想到能因為一個微笑，讓全國的網友都認識了她，有些驚訝。」面對網友們對鐵嘉欣的讚美，鐵國琴又表示，「父母對小妹特別偏愛，會給她輔導功課；鐵嘉欣雖然年齡小，很知足，學習用功，從不嬌慣，是個懂事的孩子。」鐵國琴續稱，鐵嘉欣最喜歡的是馬瑞老師教的數學課，興趣愛好有下棋、畫畫，和別的孩子差不多。

對於鐵嘉欣的走紅，她的家人稱，「孩子還小，不想讓她過早地接觸網絡事物。」

值得關注的是，西吉縣是寧夏最後一個正式退出的貧困縣，2020年11月，寧夏當局正式批復同意西吉縣退出貧困縣序列。中國扶貧基金會在了解情況後，還為大坪小學捐贈5萬元廚房設備改善學生就餐環境。

寧夏固原市西吉縣一段紅衣女孩的笑容的短片在網路走紅。 （視頻截圖）
寧夏固原市西吉縣一段紅衣女孩的笑容的短片在網路走紅。 （視頻截圖）

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