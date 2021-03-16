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WHO將公布新冠起源報告 中野生動物農場或為源頭

病了？四川野生大熊貓 正值壯年卻突亡

中國新聞組／北京16日電
大熊貓被發現時，已不能動彈。（取材自成都商報）
大熊貓被發現時，已不能動彈。（取材自成都商報）

四川省寶興縣一隻野生大熊貓疑似生病，搶救無效死亡。業內人士說，10多歲正值壯年，胸腔積液說明有炎症。

成都商報報導，四川省寶興縣林業局工作人員近日證實，該縣一隻疑似生病的野生大熊貓經搶救無效死亡。2月20日，該隻大熊貓在野外被發現之後送回縣上救治。

寶興縣委宣傳部透露，由於該縣林業局沒有救治中心，發現該隻大熊貓後第二天就將其送到成都大熊貓繁育研究基地進行救治。據介紹，該隻大熊貓有10多歲了，目前具體死亡原因還不清楚，「還沒拿到檢測報告」，但從當時大熊貓胸腔發現積液的情況來看，初步推斷屬因病死亡。

據報導，一位從事野生動物相關工作20餘年的業內人士表示，新聞上說該隻大熊貓僅10多歲讓人有點意外，野外大熊貓可以活到20歲左右，10多歲正值壯年。冬春之交是野生動物死亡較為集中的時間段，但自然淘汰的主要是老弱病殘的野生動物。

「根據目前的新聞報導，該隻大熊貓最可能是病了。」該業內人士說，該隻大熊貓10多歲，正值壯年，在野外幾乎沒有天敵。大型獸類方面，寶興縣一帶除了大熊貓，還有一些熊類和雪豹，對成年大熊貓有一定威脅。但兩邊真打起來難分勝負，所以大家很少聽到成年大熊貓被其他獸類襲擊的新聞。同時該隻大熊貓被發現時無外傷，說明沒有經歷過打鬥。

該業內人士表示，據他所知，各種寄生蟲病是野生大熊貓容易患的病之一，典型的包括體內的蛔蟲以及體表的蚧螨。其中蛔蟲大家比較熟悉，但動物不像人可以吃藥。對於新聞中提到的胸腔發現積液，他表示，積液說明有炎症，胸腔裡就是心肺以及胸膜，其中有的可能病變了。當然最終確切的死亡原因還是需要等待檢測報告。

檢測

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