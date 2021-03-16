跟蹤3天3夜 四川愛狗人發現非法囤狗窩點 救出520隻犬

愛狗人士跟蹤三天三夜，發現非法囤狗窩點。（取材自成都商報）

網路日前流傳一段王女士邊拍邊介紹收狗貨車的視頻，稱狗狗們將被運往廣西一帶屠殺。視頻中，四川省達州市大竹縣畜牧工作人員表示，已經和公安 、街道辦一起開展聯合調查。

成都商報報導，視頻相關圖文顯示：「達州市大竹縣竹陽鎮城西鄉黃金村葉家灣驚現非法囤狗販售犬只黑窩點，此窩點每天從達州市通川區魏興鎮魏福路等地，把收到的來歷不明的犬隻集中囤結在大竹縣竹陽鎮葉家灣城西鄉黃金村13組非法囤結，三天一次運往兩廣進行屠宰銷售」。

王女士表示自己是愛狗人士，從達州市通川區魏興鎮蹲守跟蹤三天三夜，發現該「非法運營」的囤狗窩點。據王女士提供的地址，記者在大竹縣黃金村一山坳處發現一個上千平方米的藍色大棚，旁邊有兩輛貨車。

在大棚門口，貨車和籠子裡面有多條大小不一的狗，多名愛狗人士正在為狗狗提供水和食物。

達州愛心人士羅大姐表示，此事件事發起因為達州市魏興鎮的一位朋友發現狗不見了，尋狗時發現魏興鎮有收狗聚集地，查找愛犬過程中，發現收狗聚集地是一個「非法收狗窩點」。隨後，朋友將此事告訴了她，王女士隨即跟蹤蹲守，發現了大竹縣黃金村這一「囤狗窩點」，大棚裡大概有五、六百隻狗。

當地愛狗人士和志願者日前開始處理和搬運犬隻。次日非法運狗窩點裡的犬隻已全被運走。大竹愛狗人士朱先生表示：「通過統計，有520隻狗運往閬中流浪狗救助中心。」

現場政府工作人員表示，目前，已經組織人員對棚子進行消殺，消殺結束後，將會查封該窩點，「把這個地方取締了。」