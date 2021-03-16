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接種率4.6% 中國6498萬人次打疫苗

特派記者呂佳蓉／北京16日電
北京當局呼籲市民接種新冠疫苗。（中新社）
北京當局呼籲市民接種新冠疫苗。（中新社）

中國國家衛健委副主任李斌昨宣布，截至14日止，中國接種新冠病毒疫苗共6498萬人次。以中國人口14億計算，疫苗接種率約為4.6%。不過，公開數據顯示，中國日均接種疫苗數量自農曆新年前的158萬劑下降至現時的71萬劑，顯示民眾有觀望情緒。

中國國務院新聞辦昨舉行記者會，由衛生官員說明新冠疫苗接種的有關情況。李斌指出，影響接種意願有兩個因素，一是中國疫情平穩，部分民眾認為感染風險低，暫不需接種；二是民眾關注安全性與有效性，希望能看到更多的訊息。

新冠病毒出現變種，是否影響中製疫苗成效？中國工程院院士王軍志稱，目前尚未發現新冠病毒的變異株對中國附條件上市的新冠疫苗的保護率產生明顯的影響。

王軍志表示，研發企業針對國內外收集到的變異株採用疫苗免疫血清進行交叉中和能力測試評估，最新報導未發現滅活疫苗、重組蛋白疫苗對變異株，包括南非株的中和活性有明顯下降，不過這還需跟蹤研究。

據官方公布數據統計，在農曆新年前6日，中國疫苗日均接種超過158萬劑，自農曆新年至3月14日，日均接種數則降為71萬劑，顯示日均接種人數在降低。

截至3月14日，中國共接種新冠病毒疫苗6498萬人次。圖為市民在北京展覽館新冠疫...
截至3月14日，中國共接種新冠病毒疫苗6498萬人次。圖為市民在北京展覽館新冠疫苗接種點等候疫苗接種。（中新社）
中國國家衛生健康委副主任李斌。（取材自澎湃新聞）
中國國家衛生健康委副主任李斌。（取材自澎湃新聞）
【科教文衛】（抗擊新冠肺炎）北京市新冠疫苗接種突破1000萬劑 3月15日，北...
【科教文衛】（抗擊新冠肺炎）北京市新冠疫苗接種突破1000萬劑 3月15日，北京市民經過一處新冠疫苗接種宣傳海報。記者從北京市疫苗接種工作組瞭解到，截至3月14日上午9時30分，本市累計接種新冠疫苗1000萬劑，累計接種666萬人，其中334萬人完成兩劑接種。 中新社記者 侯宇 攝 中新社發 侯宇 攝

疫苗 中國 國務院

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