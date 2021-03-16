這也假…她稱父是領導 被當太后伺候

何清帆。(取材自政事兒)

3月15日是國際消費者權益日，也被稱為「打假日」，除了央視曝光一系列侵犯消費者權益的商業案件，新京報也發文揭露一些「假官們」的行騙手法。其中，有人把自己包裝成手眼通天人物，被省委書記奉為座上賓；還有人聲稱父親是中央領導，副區長像「一個太監在伺候太后一樣」招待她。

據報導，在雲南省紀委監委製作播出的「政治掮客蘇洪波」介紹，蘇洪波奔走於北京 和雲南兩地，刻意營造自己來頭大、靠山硬、關係廣等身分背景。2003年全國兩會期間，時任雲南省委書記白恩培邀請某領導吃飯，巧遇蘇洪波進而認為蘇在北京關係廣、有人脈，於是大大拉近了與蘇洪波的關係。後來，接替白恩培擔任雲南省委書記的秦光榮也對蘇洪波青睞有加。

實際上，蘇洪波沒有什麼背景。他之所以能夠，「唬住」白恩培、秦光榮等人，主要靠「取巧」。蘇洪波曾透露，一次在外面吃飯，「吃著吃著不高興了，我拍著桌子就走。後來很多人跟我說，當時很多省裡人都在，就傳得很廣，說這個人省委書記的飯局他都敢拍著桌子就走。所以有一幫人，就願意和我打交道了。」

辦案人員說，蘇洪波一靠計謀圈住高級幹部，二靠高級幹部為其站台撐面子，三靠高級幹部的所謂青睞吸引其他幹部靠近他，四靠組成自己的官商圈子，其最終目的就是四個字：獲取利益。

另外，在雲南省紀委監委推出的紀錄片中也揭露一名來自四川農村的女子何清帆。她常拍在釣魚台 、人民大會堂等地的照片發朋友圈，讓人覺得她在北京有關係。

何清帆得知昆明市公安 局五華分局前局長涂力軍離婚、單身，就約他吃飯，主動追求。以「談戀愛」的手法，她從涂力軍手中承攬了2.1億人民幣項目。

對於呈貢區副區長、區公安分局局長肖為民，何清帆打起「影響牌」。她打一個電話把上級領導的秘書叫來，為自己營造氣勢。此外，她聲稱父親是中央領導，娶了後媽要生二胎，所以她才跑到雲南做生意。

肖為民落馬後曾說：「我就感覺像一個太監在伺候太后一樣的，我就把她比成皇太后了，或者是皇后了，我就是個太監。 」