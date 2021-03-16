央視315打假 曝河北瘦肉精羊等9大案例

河北青縣被查出的瘦肉精羊。（取材自央視財經）

央視「3·15」晚會昨晚開播曝光包括：多家知名商店海量搜集人臉信息；招聘平台大量簡歷流向黑市；360搜索和UC瀏覽器出現虛假醫藥廣告；河北養羊大縣出現瘦肉精羊；廢舊鋼筋翻新後流入市場；手表維修黑幕；福特汽車 坑消費者；英菲尼迪汽車要求維權車主簽不平等協議；手機清理軟件黑手等九大案例。

來源：YouTube

央視每年在3月15日國際消費者權益日（也是打假日）舉辦晚會，揭露侵犯消費者權益案例。

新京報報導，央視調查發現，有些商家所安裝的攝像頭看似普通，卻暗藏玄機。記者在中國 多地先後調查了20多家裝有人臉識別 系統的商戶，所到之處，人臉識別信息均被偷偷獲取，沒有一個商家明確告知並徵得同意。比如，在無錫寶馬汽車4S店記者發現了瑞為公司的人臉識別攝像頭。在港匯恆隆Max Mara專賣店，記者看到了萬店掌公司的攝像頭。科勒衛浴也在中國上千家門店安裝了具有人臉識別功能的攝像頭，消費者只要進了其中一家店，在不知情的情況下，就會被攝像頭抓取並自動生成編號，以後顧客再去哪家店，去了幾次，科勒衛浴都會知道。

另外，智聯招聘聲稱擁有1.8億用戶，視用戶信息安全與隱私保護為自己「生命線」。然而，在一個名叫「58智聯粉」的QQ群裡，央視記者向一位賣家支付7元（人民幣，下同），便買到了一份智聯招聘上求職者簡歷。

報導指出，在智聯招聘上，企業帳戶只要交錢辦理會員，就可以不受數量限制下載包含姓名、電話及郵箱地址等關鍵信息的完整簡歷。類似的問題也發生在前程無憂和獵聘網上。通過這樣的途徑，大量的個人簡歷信息，也源源不斷地流入了不法分子的黑手。

此外，報導指出，青縣是河北省一個重要的養羊基地，每年大約出欄70萬隻羊。不過，這裡的羊在飼養過程中添加了瘦肉精。當地人在運輸過程中，一般會在運羊車上裝載幾隻沒餵過瘦肉精的羊逃過檢查、監管，目前已流向天津、河南等多地。

目前滄州發布消息，青縣瘦肉精羊肉涉事企業負責人已被控制，問題羊肉封存。