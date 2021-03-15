貼雙語失物招領…成都男大生遭網路霸凌 挨批崇洋媚外

事主拾獲iPad後寫了一則中英文雙語失物認領卻遭網暴。（取材自觀察者網）

成都電子科技大學的校內論壇上，近日因一則失物招領鬧得沸沸揚揚，原因是一名男學生拾獲一個iPad，認為失主可能是留學生 ，故發布了中英雙語的失物招領，沒想到被網友戴上「崇洋媚外」的帽子，慘遭網路霸凌。

綜合媒體報導，這位ID為「阿西西的聖弗朗西斯」的網友自述，他是一名男生，就讀電子科技大學本科一年級，他日前在教室座位抽屜裡撿到一個綠色皮套的iPad Pro和一支Apple Pencil。

由於iPad設置為全英文，且消息提醒沒有QQ、微信 ，而是Youtube和Economist這些英語應用，因此判斷失主可能是經管學院的外國留學生。

基於這一推測，他發布了中英文失物招領，並在撿到iPad的座位留下了紙條，寫上了自己的電話和QQ號。幾個小時後成功聯繫上了失主，他表示，「你不用去質疑我的動機，我做這件事憑的是良心，不是任何動機」。

沒有想到，「所有的噩夢從此開始」，不少校園論壇的用戶認為事主是「崇洋媚外」，甚至有人加他QQ好友再私信謾罵，又誤認為他是女生，失物認領只是「女生為了認識留學生飢不擇食」。

事後，他發文解釋，自己以中英雙語寫了一則失物認領，並非對「外國人的特殊照顧」、「多管閒事」，並補充道iPad對學生而言是一筆不小的財產，「希望舉手之勞可以改變這個世界一點點」。

他建議，學校應該加強對論壇的管理，比如對發帖的審核，有必要封停一些違規帳號。他稱，目前論壇「到處都充斥著種族歧視 、性別歧視，以及各種攻擊性言論，沖天的怨氣」，並直言，「今天受害者是我，但我不希望明天會有新的受害者」。