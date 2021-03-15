「有烤乳鴿吃」…昆明女遊客抓紅嘴鷗拍照 網友罵：沒常識

女子抓了海鷗後將影片放上朋友圈，配文「今晚有烤乳鴿吃了，見者有份，你要吃幾隻？」。（網頁截圖）

雲南昆明滇池旁的海埂大壩是著名打卡景點，日前一名女遊客徒手捉住一隻紅嘴鷗，並將視頻上傳微信 朋友圈，還在下面留言「今晚有烤乳鴿吃」，引發網友撻伐。事後她雖然道歉，但辯解「不知道海鷗不能抓」，再度被網友痛批「缺乏常識」、「強詞奪理」。

香港 01報導，這名女遊客日前到昆明海埂大壩遊玩，她先用麵包引誘紅嘴鷗，並突然伸手將其捉住。紅嘴鷗疑似受到驚嚇，不斷拍翅掙扎，但女子仍微笑擺出各種姿勢拍照留念。

事後，女子將影片放上朋友圈，配文「看我徒手抓海鷗，輕而易舉」、「今晚有烤乳鴿吃了，見者有份，你要吃幾隻？」，甚至補充道：「一下午可以抓幾百隻」。

雖然紅嘴鷗疑似受到驚嚇，不斷拍翼掙扎，但女子仍微笑擺出各種姿勢拍照留念。（視頻截圖）

事件曝光後引發網民公憤，甚至有網友提議，「把這種人加入景區黑名單」。

女子事後解釋，「第一次來，不知道不能抓，我抓了一下也就餵了點麵包就放走了」、「當時有拍照的人說不能抓，我說好了，我就放走了」。

她並表示，紅嘴鷗沒有受傷，「如果知道不能抓，寫著不能抓，我是不會抓的」，並承認自己犯錯，「我的法律意識淺薄」。

對於她道歉的說辭，網友並不領情，「什麼都別說，罰款吧」、「常識還用寫著嗎？」「非法狩獵，可以刑事拘留了」「現場沒寫不能跳河，你怎麼不跳下去」「不是野生的你就能抓？」