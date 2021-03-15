青島海星氾濫成災 收購商搶買當藥引

膠州灣畔的紅島漁港碼頭上擺滿了剛從海裡捕撈上來的海星，各地客商慕名前來收購。（取材自瀟湘晨報）

向來盛產貝類的山東青島，近來被海星入侵。當地漁民表示，膠州灣近海出現大量海星，「哪裡有蛤蜊哪裡就有海星，他們吃光蛤蜊之後就會轉移到另外的海域，直到把蛤蜊全吃光」，部分蛤蜊和海蠣子養殖戶遭受了嚴重的經濟損失。

綜合媒體報導，有漁民說，「有些地方海星數量十分驚人，鋪在蛤蜊上厚厚的一層，放眼望去像鋪在海中的地毯一樣」。

蛤蜊養殖戶組成海星捕撈隊，一艘船一天就可以打撈數千斤。（取材自半島新聞）

蛤蜊養殖戶表示，自己今年幾乎投上了所有的積蓄，跟其他漁民合夥放養了2000畝蛤蜊苗，沒想遇到了這些並不受歡迎的「美麗殺手」。為了最大程度上減少損失，養殖戶們紛紛組織人手下海捕撈海星。

碼頭邊，一船船的海星被源源不斷地運往岸邊。工人們稱重、裝箱，把剛剛上岸的海星裝上卡車運走。一位打撈海星的漁民說，他們兩條船一天就可以打撈3000多斤，「大量的海星對蛤蜊和海蠣子都有害，得趕快撿上來。現在潛水員專抓這個」。

收購商現場收購剛剛打撈上岸的海星。（取材自瀟湘晨報）

一名來自河北秦皇島的收購商表示，他聽說今年青島出現大量海星，特意趕過來收購，「4元左右能買一斤海星，準備收回去加工成藥材，有藥用價值」。由於客商需求量很大，甚至出現了「一星難求」的情況，不少散客空手而歸。

碼頭上有人直接煮起了自助海星餐。（取材自半島新聞）

碼頭上還有人直接煮起了海星餐，一名貨車司機趁等待漁船回岸的空檔張羅著，「買了4個，一會就煮熟了！味道挺好吃的，我以前就吃過」。

專家表示，目前除了採取人工打撈之外，沒有更好的辦法來快速清理這些海星，「人們平時吃的海星其實是牠的生殖腺，含有輕微毒性。吃進嘴裡會有酥麻的感覺，建議少吃」。

為了加快海星清理速度，海洋主管部門緊急允許養殖戶使用「地籠網」，「地籠網也叫絕戶網，本來是不讓用的，但現在災害這麼大，漁民光通過潛水拿不上來。潛水只能拿個頭比較大的海星，小海星不好打撈，但是地籠網可以」。