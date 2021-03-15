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結婚好日子 新人最愛周一、周四最少

中國新聞組／北京15日電

除了「1314」，中國新人辦理結婚登記還藏有「密碼」。研究發現，現代人的「吉日」選擇既有中國民間古禮的印記，又融入了新的時代流行元素，且有明顯的「偏好」。一般來說，雙數月、日較受青睞，但會刻意避開4，但2月14日和3月14日兩個情人節例外。

中國新聞社引述北京師範大學社會發展與公共政策學院教授高穎和北京市民政局合作，以「北京市婚姻登記管理服務系統」的數據庫（2004年1月1日至2013年12月31日之間）為基礎分析發現三個特點，在登記的年、月、日都有明顯偏向性。

在「大小年」上，研究顯示，2005年、2007年和2010年這三年的登記量明顯少於其它年份。例如2005年立春正好趕在了猴年的歲尾，導致農曆雞年「無春」，意喻「寡婦年」或「瞎年」；2007年、2008年和2010年登記量的下滑也與「無春年」「雙春年」之說相關。

在登記月份上，8月、9月和12月是典型的結婚「旺季」，其次為1月、3月和10月。12月、1月和3月分別處於春節前後，與「雙喜臨門」期待心理相符；8月則因與「八即是發」相應、9月與「久」諧音。

從日期來看，每月6日、8日、16日、18日、26日和28日，登記量均顯著高於其它日期，一方面因為是雙數，另一方面因有「六六大順」和「發」的寓意。尾數為1、3、7的單數日子以及4日登記量則顯著減少，不包括2月14日、3月14日兩個情人節。

另從十年來的數據看，周一是新人們選擇登記結婚的高峰日，其次為周二，而周四則備受「冷落」。

北京 中國

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