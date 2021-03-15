結婚好日子 新人最愛周一、周四最少

除了「1314」，中國 新人辦理結婚登記還藏有「密碼」。研究發現，現代人的「吉日」選擇既有中國民間古禮的印記，又融入了新的時代流行元素，且有明顯的「偏好」。一般來說，雙數月、日較受青睞，但會刻意避開4，但2月14日和3月14日兩個情人節例外。

中國新聞社引述北京 師範大學社會發展與公共政策學院教授高穎和北京市民政局合作，以「北京市婚姻登記管理服務系統」的數據庫（2004年1月1日至2013年12月31日之間）為基礎分析發現三個特點，在登記的年、月、日都有明顯偏向性。

在「大小年」上，研究顯示，2005年、2007年和2010年這三年的登記量明顯少於其它年份。例如2005年立春正好趕在了猴年的歲尾，導致農曆雞年「無春」，意喻「寡婦年」或「瞎年」；2007年、2008年和2010年登記量的下滑也與「無春年」「雙春年」之說相關。

在登記月份上，8月、9月和12月是典型的結婚「旺季」，其次為1月、3月和10月。12月、1月和3月分別處於春節前後，與「雙喜臨門」期待心理相符；8月則因與「八即是發」相應、9月與「久」諧音。

從日期來看，每月6日、8日、16日、18日、26日和28日，登記量均顯著高於其它日期，一方面因為是雙數，另一方面因有「六六大順」和「發」的寓意。尾數為1、3、7的單數日子以及4日登記量則顯著減少，不包括2月14日、3月14日兩個情人節。

另從十年來的數據看，周一是新人們選擇登記結婚的高峰日，其次為周二，而周四則備受「冷落」。